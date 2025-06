《悲慘世界》40週年音樂會台北場完售！主辨驚喜宣布「移師高雄」

記者黃庠棻/台北報導

今年6月起音樂劇《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演正式登台,展開52場的盛大演出,自首演起口碑爆棚,不少劇迷看完後紛紛表示馬上再購票二刷,現場演出首首經典曲目更是唱出人民的心聲與對自由的渴望,逼哭全場觀眾。

▲《悲慘世界》40周年紀念版音樂會宣布移師高雄開演。(圖/寬宏提供)

今(23)日主辦單位寬宏藝術宣布劇迷反應熱烈,台北30場感謝完售,7月10日至7月27日將移軍高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院,請大家把握南部最後購票機會,欣賞這齣史詩級規模《悲慘世界》40周年紀念版音樂會,購票請洽寬宏售票。

《悲慘世界》40週年紀念音樂會中,一首首經典曲目如〈Valjean's Soliloquy〉、〈I Dreamed A Dream〉、〈Do You Hear The People Sing?〉、〈One Day More〉、〈Stars〉和〈On My Own〉,在演員深情演繹下,唱出角色們對命運、自由與生活深切的渴望,震撼全場,逼哭不少劇迷朋友。而此次巡演融合氣勢磅礡的現場樂團,精緻的場景和炫目的燈光效果,細膩的層層細節與劇情交織出歎為觀止的視聽饗宴。

《悲慘世界》背景為十九世紀初貧窮動亂的法國,故事圍繞主角尚萬強因偷麵包被判重刑,出獄後又因假釋身份遭受社會歧視,他決心重新做人,卻不斷面臨法律與道德的考驗,描寫他在社會底層掙扎,而警探賈維爾堅信法律至上,窮追不捨地追捕尚萬強,兩人之間形成了對立的關係。《悲慘世界》以1832年巴黎共和黨人起義的事件為背景,反映了當時社會的動盪和人民對不公的反抗,呈現了人性的光輝與社會的黑暗面。





本次演出匯聚65位世界級音樂劇演員,均為參與過音樂劇悲慘世界演出或各大知名音樂劇之演員,大獲劇評與劇迷熱烈好評,稱其震撼程度是重獲新生的史詩級鉅作!《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演首次來台,台北30場感謝完售,7月10日至7月27日移軍高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院,把握最後購票機會,購票請洽寬宏售票。

