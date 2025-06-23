贈票／李浚赫首場見面會7月登台！　《ETtoday》送你去看「完美秘書」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李浚赫日前憑著韓劇《我的完美秘書》人氣再度翻紅，溫暖又多情的秘書角色融化全台女性。他2月曾炫風快閃台灣，吸引500名粉絲暴動接機，出道20年，他即將在7月6日來到台灣與粉絲見面，活動於當日晚間6點在Legacy TERA舉辦，《ETtoday》為觀眾爭取福利，將送出4組（兩張為一組）門票，讓粉絲進場體驗李浚赫的非凡魅力。

▲《ETtoday》送你去看李浚赫。（圖／翻攝自李浚赫IG）



《ETtoday》為粉絲謀福利，即日起關注《FansWorld粉絲窩》社群，前往ETtoday APP「粉絲窩」活動將李浚赫設定為本命星，完成設定後將畫面傳至本樓留言區，並呼喚一位你想一起去見歐巴的朋友，就有機會抽到李浚赫台北見面會《2025 LEE JUN HYUK ‘LET ME IN’ IN TAIPEI》雙人門票，活動到6月30日23點59分截止，快手刀參加！

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▲▼李浚赫即將來台舉辦見面會。（圖／希林國際Chillin International提供）



李浚赫2月為了感謝台灣粉絲對於《我的完美秘書》的支持，首度來台宣傳，當時接受媒體訪問時被問到，被封「國民老公」、「爹系男友」的心情，謙虛笑說：「有這樣的稱呼當然非常開心，但會有這樣的稱號，是看我的人很溫暖才會有這樣想，這些人真的是很善意地對我，謝謝大家這樣看待我。」

▲▼李浚赫活動辦法如附圖。（圖／ETtoday製圖）



記者會才過了數月，李浚赫返台寵粉，7月6日在Legacy TERA舉辦粉絲見面會，所有購票者皆可參與 HI-BYE 及獲得一張限定小卡，VIP 區全區可參與1對20名團體合照並擁有親簽海報（80張）及親簽拍立得（10張）抽獎資格，A區則擁有親簽海報（70張）抽獎資格，門票現在Ticket Plus 遠大售票系統網站開賣。

【快閃贈票】李浚赫來了

粉絲窩限時回饋 送你去看國民老公

抽李浚赫台北見面會《2025 LEE JUN HYUK ‘LET ME IN’ IN TAIPEI》雙人門票

時間｜2025年7月6日

票價｜$4600（限量8張，共抽4組）

【活動辦法】

1.關注《FansWorld粉絲窩》社群

2.到ETtoday APP【粉絲窩】活動設定李浚赫為本命星。（教學指引圖片在留言區！）

3.截圖本命星設定完成之畫面傳至本樓留言區，並呼喚一位你想一起去見歐巴的朋友！

【活動時間】

即日起至 2025年6月30日 23:59

【得獎公布】

將於 2025年7月1日 於本文更新公布中獎名單

【注意事項】

※票券視同有價證券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。

※其他「2025 LEE JUN HYUK ‘LET ME IN’ IN TAIPEI」活動如有內容調整、延期或取消等相關資訊，請詳閱活動官方公告，相關規定以活動官網及現場公告為主；主辦單位保留隨時修改或終止本活動之權力，「FansWorld粉絲窩」僅協助活動贈票。