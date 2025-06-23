金曲獎本周六登場！超狂頒獎嘉賓全曝光　李玖哲感性談好友方大同

記者孟育民／台北報導

《第36屆金曲獎頒獎典禮》將於6月28日（六）晚間在台北小巨蛋隆重登場，音樂盛會備受期待，不僅各大獎項競爭激烈，每年頒獎嘉賓亦是矚目焦點。今（23）日公布頒獎嘉賓陣容，包含：9m88、J.Sheon、Karencici、Panos A. Panay（美國國家錄音學院主席）、千田愛紗、王若琳、李玖哲、李權哲、邱淑蟬、孫盛希Shi Shi、張清芳、曹雅雯、陳明章、陳星翰、曾敬驊、黃妃、頑童MJ116、舞思愛Usay Kawlu、蔡振南、盧廣仲、麋先生MIXER、羅時豐等人都將一同參與一年一度的金曲盛會。

▲頑童擔任金曲獎頒獎嘉賓。（圖／台視提供）

歌壇「東方不敗」張清芳睽違多年回歸金曲舞台，將以頒獎嘉賓身分登場，她表示：「金曲獎是亞洲音樂的指標，典禮更是全亞洲人觀看學習的聖典，能再度上台感到無比榮耀，這也表示我還年輕！」也鼓勵年輕創作者：「勇敢做自己，從生活與人生經驗中尋找創作靈感，將作品當作情緒抒發的出口。」

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▲張清芳睽違多年回歸金曲舞台。（圖／台視提供）

金曲歌王李玖哲回憶起過去坐在台下等候獎項公布的那一刻的緊張情緒，笑稱：「也是提醒我很久沒入圍啦，哈哈！」這回擔任頒獎嘉賓也做足準備：「怕自己中文不好念錯字，得知要當頒獎人之後，我就把入圍者名字練習超過100遍。」談及摯友方大同，感性表示：「看到他入圍很多項很替他開心、驕傲，相信他在天上也一起參加這個盛宴，他的音樂會永遠都在。」

▲李玖哲為金曲獎苦練中文。（圖／台視提供）

「嘻哈天團」頑童MJ116於月初帶著新專輯《OGS》正式回歸，也將合體擔任本屆金曲獎頒獎嘉賓，直呼：「很開心，而且這次是真的正式合體！希望大家也多多支持我們的新專輯。」也藉此和所有的入圍者道賀：「入圍就是肯定，代表我們做的音樂被大家關注看見，好好享受這些時刻。」



曾多次獲得金曲獎肯定的三金得主盧廣仲，再次以頒獎嘉賓的身分回到金曲舞台，相較過去坐在台下等候獎項揭曉時的緊張，幽默表示：「當頒獎人晚餐可以吃得比較慢，消化比較好。」，也向入圍好友們喊話：「結束後可以找我吃宵夜！」

▲盧廣仲。（圖／台視提供）