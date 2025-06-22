小S痛失大S低調迎47歲生日　神隱1個半月「為二女兒更新限動」

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）因在年初痛失親姊大S（徐熙媛），工作全面喊卡，社群動態也幾乎停擺，最後一次PO文是獻給大S的百日紀念文。時隔一個半月，她22日突然更新限時動態，引發網友關注。

▲小S上一次更新社群是5月9日。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

小S在一個多禮拜前低調迎接47歲生日，由於她仍未走出喪姊之痛，因此僅有女兒們、親友PO文獻上祝福。而她22日難得更新社群，目的是為了幫二女兒許韶恩（Lily）宣傳首次的個人畫展，不過，她也只是簡單轉發，並未配字。

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▲小S轉發Lily的宣傳片。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

另一方面，許韶恩現在既是時尚界寵兒，同時在藝術也有鑽研。她即將於6月底舉辦第一場個人畫展，在最新公開的宣傳片中，許韶恩坦言很緊張，連作夢都夢到自己在畫畫，「希望可以透過這次畫展來更認識大家，也更認識自己。」

事實上，許韶恩先前在大S百日時，也曾發文透露，自己從小就愛作畫，大家常說她的畫「有特色」、「很震撼」，但只有姨媽大S對她說「Lily！我們心靈相通」、「妳真的是寶藏女孩！姨媽以妳為榮」，讓她覺得自己真正被人理解，也是人生第一次因「做自己」而獲得讚美。

▲Lily即將舉辦第一次的個人畫展。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）