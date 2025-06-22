超狂！阿KEN砸7位數投資甜甜圈店爆紅　感性發聲「鬆口分店計劃」

記者孟育民／台北報導

阿KEN出道20年首次投資開甜甜圈店「GooDonut」，地點就選在一級戰區台北車站，自3月開始試營運，每天人潮絡繹不絕，成為近期最夯的排隊名店，更和潮流男神陳冠希咖啡品牌CAFEAO攜手合作，推出期間限定商品，副業相當成功。不少民眾為了品嘗美食，不惜炎炎夏日排隊，阿KEN向《ETtoday星光雲》感動地說：「很謝謝大家喜歡，吃的開心，覺得能這樣散播快樂是最值得的事。」

▲阿KEN和陳冠希推出聯名。（圖／品牌提供）

阿KEN光是籌備「GooDonut」就花了1年多的時間，坦言現階段就是努力做好產品、學習，並堅持推出最好的產品，不過聽到有人說「帶動了北車商圈消費市場」，他相當開心，不擔心周圍勁敵圍繞，認為要跟大家一起變成盟友。

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▲阿KEN開甜甜圈店，每天都要排隊才買得到。（圖／品牌提供）

如今阿KEN只要沒有演藝工作就會進店裡幫忙，放下明星包袱親切服務客人，他說：「跟客人互動中知道有些從外縣市來的，包括金門、澎湖，或是一家大小、一群朋友，甚至有法國的朋友隔天要回去了，都是特地過來排隊買甜甜圈真的很感動，互動過程中跟一些朋友聊天拍照都很愉快，也很感謝大家的辛苦。」

▲阿KEN不時就出現在店內，親力親為。（圖／翻攝自阿KEN、納豆IG）

阿KEN粗估砸下7位數開店，被問目前有無回本？他謙虛地說：「因為才開業3個月，距離回本還需要繼續努力。」也透露目前想先把第一間穩穩的做好，再去規劃擴店計劃。