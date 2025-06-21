女王來了！蔡依林漆黑戰袍「挖大洞只剩bra」邪惡腿根全看光辣爆

▲ 蔡依林首唱新歌。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

天后JOLIN蔡依林將於7月推出萬眾矚目的全新專輯《Pleasure》，她今晚（21日）將現身《2025 hito流行音樂獎》擔任典禮壓軸演出，首唱巔峰新作〈Pleasure〉，為了讓演出效果跟鏡頭呈現出最完美的畫面跟舞台，JOLIN甚至包下片場精心排練，就是為了準備與粉絲一起跳動。

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▲▼ 蔡依林中空辣洩腰線 。（圖／記者黃克翔攝）

蔡依林開場在瀰漫誘惑的紅色魅影燈光下，宛如一座鬼斧神工完美雕刻的女神像亮相，身披前衛闇黑皮革裝，腳踩讓眾人景仰的逆天長靴，在三大層巨大LED建造的「原罪之牆」，登上高達三層樓的慾望神殿頂端，接著如電影特效般逼真的慾望巨蛇向上盤繞，隨著〈Pleasure〉歌詞，JOLIN蔡依林與巨蛇凝視對話呢喃著：「Call me Mommy...」，舞台即視感強烈，營造壯闊場景。

▲▼ 蔡依林火辣唱跳。（圖／記者黃克翔攝）

蔡依林腹部挖大洞辣洩腰線，高衩三角褲更大膽秀出性感腿根，展現絕美線條，搭配冷豔黑唇，極具未來感和女王氣場，造型辣爆，她率領12位來自世界各地的國際級頂尖舞者震撼登場，唱完〈Pleasure〉後，她更脫去馬甲，秀出極低胸bra，辣翻全場。

JOLIN換上帥氣墨鏡，從愉悅之母化身態度女王帶來〈Play我呸〉，對於演出求新求變的JOLIN，為了2025 hito流行音樂獎再重新編曲，讓〈Play我呸〉更添時尚未來感，並在歌曲高潮時帶來令人嘆為觀止的曼陀羅狂花，結合舞台中央的鮮紅命運之輪，又再造經典畫面，秒征服全場，尖叫聲快掀翻小巨蛋屋頂。

