蔡健雅自爆「熱情1舉動」遭蔡依林冷淡回絕　嘆：讓我很有挫敗感

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后蔡健雅今出席2025 hito流行音樂獎頒獎典禮，她昨天人才從北京返台，直呼已經奔波到有點斷片。不過她在後台有遇到今晚壓軸演出的好友蔡依林（Jolin），自爆在後台向Jolin推銷開嗓用的小道具，結果被對方打槍，「她每次都打槍我，很難說服，是個很有自己想法，不容易被騙的客人。」

▲蔡健雅。（圖／記者黃克翔攝）

蔡健雅自豪是個很會推銷的人，曾經某次去大陸吃飯，被該餐廳的白茶好喝到驚艷，當場就下訂了一斤，結果全桌的人也都跟著她買。

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不過這招遇到Jolin完全失靈，連自己近來迷上體操課，也被Jolin淡定「沒關係我不用」拒絕：「我覺得我們當朋友就好了，我每次都說你讓我很有挫敗感。」但蔡健雅笑說：「這就是朋友，很真實啊。」

▲蔡健雅今一晚帶來兩首作品。（圖／記者黃克翔攝）

蔡健雅去年發行《不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯》，一舉入圍第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎，並獲選Hit Fm DJ專業嚴選 2024年度十大專輯，今晚她也帶來〈芬蘭距離〉、〈善良的我們〉兩首作品，蔡健雅表示，歌曲可以受到大家喜歡真的心懷感恩，會繼續用善良的音樂、用善良的聲線，來成就「善良的我們」。