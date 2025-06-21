孫淑媚國中歌唱賽20連勝出道！《拜六禮拜》演酒吧老闆娘　導演竟是高中老師

記者蕭采薇／台北報導

金曲歌后孫淑媚在《拜六禮拜》中展現又「蕭」又搞笑的演技深受觀眾喜愛，她在國中即參加歌唱節目連續衛冕20次過關，後來順利與唱片公司簽約，她將一切歸功於貴人運很好 除了遇到兩位經紀人外，連本劇的杜政哲導演也曾是自己在華岡藝校戲劇科的老師。

▲孫淑媚國中參加歌唱節目連續衛冕20次過關。（圖／公視台語台、華視提供）



她在劇中開設酒吧「蕭吧」附設KTV，粉絲在社群平台認真詢問，店裡是否孫淑媚歌單？她親自回覆：「容闆娘解釋一下，所有音樂使用都需要版權 （不然會被告），感謝提供音樂版權給如如店使用的歌，「蕭吧」 未來會努力 讓更多喜歡唱歌的客人 唱到更多的好歌」，讓粉絲直接在底下留言敲碗大巨蛋演唱會。

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鍾欣凌在劇中就沒那麼幸運了，她與爸媽、兒子聚餐的溫馨場面，卻因為當小三破壞別人的婚姻被爸爸痛罵一頓。現實中鍾欣凌若犯錯，爸媽只會淡淡說一句：「莫按呢！」但是只要聽到這句她就知道，對爸媽而言事情已經很嚴重了。

▲鍾欣凌遇到小孩犯錯會用唐三藏念經方式開導他們。（圖／公視台語台、華視提供）

擁有兩個孩子的她，遇到小孩犯錯會採用唐三藏念經的方式不斷開導他們，到最後小孩投降說：「媽媽，妳講了幾百次了，我懂了！」現在她只要開始試著提醒錯誤，女兒就會立刻說：「你不要再講！」

▲近日雙喜臨門的連晨翔，回顧每個階段都有不同的貴人出現。（圖／公視台語台、華視提供）

她在戲裡另一位好姊妹丁寧，幾番掙扎後終於接下家中水電行，卻因為技術不足陷入瓶頸，向爸爸求救後終於得到一本工作祕笈。現實中丁寧的父母多傳授給她人生箴言，如：「事情只能面對，逃避解決不了問題」、「船到橋頭自然直」、「你吃虧，表示你比別人更有能力」等務實的金句。她自己則想傳授給小孩，成為一個正直善良，願意付出也願意接受別人的付出，相信自己也相信這個世界的人。

水電行雖然重新開幕，卻總是門可羅雀，此時李李仁雪中送炭，請她幫忙整修荒廢已久的老家，她一方面感到興奮，卻又擔心撞鬼。丁寧本人其實演過許多靈異片，體質敏感的她，非常尊重且相信空間中並存不同的能量。

▲丁寧接下水電工程卻處處受阻。（圖／公視台語台、華視提供）

她分享曾經住過一間旅館「看到」東西，但是她在心裡面告訴對方：「我很尊重你的存在，但是請你不要嚇我，因為我膽子很小。」整晚都開燈睡覺。有了這次特別經驗後，只要她住在外面都會開燈戴眼罩睡覺。

近來丁寧在社群平台臉書上分享搭計程車被司機認出來是角色「世美」的經過，直呼：「角色被認出來時心當然是飛上天了」，她以劇中台詞大方承認自己是「我是天下第一美楊世美。」並驚喜影集才播第三集就有極高討論度，連老公馬修都主動約她一起看戲，坦言雖然看不懂，但是看到老婆在戲裡這麼開心就會很想看。

▲飾演丁寧的歡喜冤家劉書宏，將在本週粉墨登場。（圖／公視台語台、華視提供）



在本週劇情中丁寧因為第一次包工程，加上是女生處處受阻，失魂落魄的坐在工地，看著四面白牆宛如被囚禁的籠中鳥。命運之輪卻也開始轉動，她的歡喜冤家劉書宏粉墨登場，飾演有潔癖的葡萄園主人。拍攝前導演請劉書宏參考林柏宏在電影《怪胎》中的演出，入戲的他認為現階段的內心裡住著另一個有感情、居家潔癖的劉書宏。《拜六禮拜》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。