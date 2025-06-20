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導演爆料！新任「超人」帥爆但私下超宅　女主角狂補刀「又傻又酷」

記者蕭采薇／台北－馬尼拉連線報導

DC宇宙重啟之作、由鬼才導演詹姆斯岡恩操刀的全新《超人》來勢洶洶！20日岡恩率領新一代「超人」大衛科倫斯韋，以及「露薏絲」瑞秋布羅斯納安，在馬尼拉舉辦記者會，越洋連線台灣媒體，更大爆「新超人」根本是個宅男！

▲《超人》馬尼拉首映：導演詹姆斯岡恩、大衛科倫斯韋、瑞秋布羅斯納安。（圖／華納提供）

▲《超人》馬尼拉首映：大衛科倫斯韋、導演詹姆斯岡恩、瑞秋布羅斯納安。（圖／華納提供）

導演岡恩一開場就爆料，看似陽光帥氣的大衛科倫斯韋，私底下根本是個老派文青！他笑說：「大家都以為我很宅，但他才是最宅的！他聽1950年代的老歌，超怪的！」一旁的瑞秋也忍不住補刀：「宅男警報！但他也是我見過最自在的人，又傻又酷，嚴肅又溫柔，超人就是這種極致的體現！」

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被虧是「老靈魂」的大衛科倫斯韋，則分享了他對超人「雙重身分」的看法：「我們都會被貼標籤，但超人可以同時是肩負責任的英雄，也是會在辦公室打翻咖啡的克拉克。我們都希望像他一樣自在切換。」

談到全新《超人》的世界觀，岡恩表示自己從小就是《超人》漫畫迷，「那是一個有超級英雄、巨大怪獸、機器人、飛天狗的魔幻世界！我希望能把這股力量帶給觀眾。」他也強調超人所象徵的純粹良善，「現在的世界更需要善意，我想透過超人傳遞出去。」

▲《超人》馬尼拉首映：導演詹姆斯岡恩、大衛科倫斯韋、瑞秋布羅斯納安。（圖／華納提供）

▲《超人》在馬尼拉首映，現場還有盛大煙火。（圖／華納提供）

新版「大都會」也充滿驚喜！大衛科倫斯韋形容：「這裡充滿英雄、科技與奇才，演員有更多空間去詮釋角色關係，包括衝突、合作、甚至戀愛！」瑞秋布羅斯納安則說：「大都會融合過往元素與嶄新細節，像站在現在與未來的十字路口，既熟悉又驚喜！」

身為《星球日報》的靈魂人物，瑞秋也分享了她對「露薏絲」的詮釋：「她是一位日常生活中的英雄！所有記者都是！我們的超能力是報導世界，盡力讓它變得更好，這同時也讓我們經常心碎。」

三人也大讚《星球日報》團隊氣氛超好，雖然只有短短三天對手戲，仍把握時間聚餐、聊天、建立默契。岡恩更自豪表示：「整個劇組都像一家人！即使是場務夥伴，也感受到歸屬感！」

▲《超人》馬尼拉首映：導演詹姆斯岡恩、大衛科倫斯韋、瑞秋布羅斯納安。（圖／華納提供）

▲《超人》導演詹姆斯岡恩（左）爆料，大衛科倫斯韋（中）私下超宅，瑞秋布羅斯納安（右二）也跟著補刀。（圖／華納提供）

大衛科倫斯韋還爆料，與反派演員尼可拉斯霍特合作的趣事：「我一直是他的粉絲！第一次見面有點緊張。但他非常有趣，總是帶著新點子和幽默感！他眼神殺傷力十足，但私下卻是個讓人很放鬆的夥伴。」

記者會尾聲，被問到如果能瞬間飛抵台灣最想去哪，詹姆斯岡恩甚至笑說：「可以去阿Ken的生日派對啊！」全場笑翻！阿Ken也開心回應：「那就說好囉！我們現場有錄影！」《超人》將於7月9日搶先美國在台上映。

 

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