李多慧攜媽「穿碎花睡褲」跳抖音〈大展鴻圖〉！　網笑瘋：已台灣化

記者顧齊祐／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展已超過兩年，憑藉亮眼的外型與精湛的舞蹈功力，在台灣吸引了不少忠實粉絲。昨（19）日她在Instagram分享一段與母親合拍的趣味舞蹈影片，母女倆挑戰抖音爆紅歌曲〈大展鴻圖〉，從球場跳到家中，場景與造型的轉換充滿喜感，引發粉絲熱烈討論。

▲李多慧身穿綠色球衣搭配牛仔褲，在球場中隨著音樂舞動。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



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影片一開始，李多慧身穿綠色球衣，搭配緊身牛仔褲，在球場中隨著音樂舞動，隨後邀請媽媽一起入鏡，兩人共同展現俏皮舞姿，從觀眾席跳到走道。接著場景切換至家中，母女倆換上台味濃厚的小碎花睡褲，搭配墨鏡與橡膠手套，展現接地氣的搞笑魅力。李多慧還在貼文中幽默寫道：「跟媽媽一起唱K！」

▲李多慧與媽媽一同展現俏皮舞姿。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



影片曝光後，迅速吸引大批粉絲觀看，並紛紛留言表示「居然跟媽媽跳這首好讚」、「是姊姊不是媽媽」、「已經慢慢台灣化」、「太可愛了，影片怎麼播不完」、「我喜歡在家穿的那個花花褲」。

▲李多慧與媽媽穿上碎花睡褲，相當接地氣。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）