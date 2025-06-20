《看不見的國家》74家戲院仍一票難求！票房破千萬　子瑜被迫道歉逼哭觀眾

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《看不見的國家》（Invisible Nation）上周五在台上映，掀起觀影熱潮。電影上映首周末熱賣480萬元，接下來每天票房節節高升。因民眾觀影需求熱烈，許多人反映買不到票，更是從原來65家戲院，再加入9間戲院放映，上映一周票房已突破千萬大關。

▲美國氣質才女導演葛靜文（Vanessa Hope）執導的《看不見的國家》，在台掀起觀影熱潮。（圖／海鵬提供）

已返美的導演葛靜文也持續關心台灣票房，得知捷報後開心驚呼：「Wow！」並感謝台灣民眾的支持。在《看不見的國家》中，葛靜文以她分別待過兩岸的經驗、破天荒獲蔡英文總統的貼身採訪機會，記錄了台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展的過程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葛靜文藉歷史脈絡與政經現實的交會，結合台灣人自身經驗、以及她在海外的觀察，反思並討論了國際視角下的台灣，描繪了這座400年來不斷被殖民的島嶼，在爭取民主、自主和免於威權侵略恐懼的自由之路上的掙扎。

▲蔡英文的愛貓「蔡想想」也難得在電影《看不見的國家》中亮相。（圖／海鵬提供）

《看不見的國家》自13日在台上映以來，吸引許多平時不常進戲院的民眾買票相挺；不少觀眾直呼「票怎麼那麼難買」，甚至平日場次也有高滿座率，周二的單日票房甚至比周一成長18.5%，接著更是節節高升，目前數字已突破1000萬元大關。



熱門社群平台Threads上的相關討論，更累積百萬瀏覽數，看過電影的觀眾紛紛討論片中收錄TWICE台灣成員周子瑜在2016年被迫錄製道歉影片片段、或看到「花媽」陳菊重回當年監禁處聊心路歷程、我國選手在奧運奪金時會場播放中華民國國旗歌強忍淚水看中華台北奧運會旗冉冉升起等，直喊片中哭點實在太多，眼淚根本止不住，建議最好準備面紙；還有網友開玩笑問：「要怎麼退票？電影沒多久就淚眼模糊，根本看不清演了什麼。」

▲導演葛靜文關心台灣票房，得知捷報開心驚呼。（圖／海鵬提供）

台灣民眾對《看不見的國家》迴響熱烈，有家長表示想帶年輕子女進戲院了解台灣的民主發展進程、也有子女表示想帶立場不同的父母觀賞，拉近彼此之間的思想鴻溝。全台甚至有店家紛紛發起「憑票根換美食」的活動。

包括在台北開店的香港老闆看完後發起客人「憑電影票根每桌送一份咖喱魚蛋」、台中南屯區麵包店豪氣讓客人換10個蔥麵包、彰化酒吧大方招待調酒與苗栗咖啡店可換咖啡，這些慷慨的店家們，不約而同表示想藉此讓更多人看到《看不見的國家》，這份熱血也讓其他人直呼感動。