陳芳語才剛官宣恢復單身　唱「18禁情感禁歌」赤裸慾望全說了

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語日前才剛宣布恢復單身，也即將在七月份發行新專輯《我們的愛》，再度攜手創作人李杰明，推出全新單曲〈侵愛的〉，由李杰明量身打造出這首探索愛情極限與情慾邊界的「18禁情感禁歌」，讓人聽見愛情背後最赤裸的慾望與撕裂。

▲▼陳芳語推出「18禁情感禁歌」〈侵愛的〉。（圖／陶山音樂提供）

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兩人聯手挖掘愛情情感的另一層深度，陳芳語回憶：「我唱完〈侵愛的〉後，突然覺得這首歌的悲傷感很強烈，是那種會慢慢滲透到心裡的痛，沒想到反而變成整個團隊票選最喜歡的歌曲第一名。」

李杰明也分享創作靈感：「我一開始聽到這首歌的Demo，覺得它非常冷、非常空，就像一段關係進入冰封期。我腦中浮現的是一對戀人感情不順，彼此相愛卻互相傷害。那種冷漠並不是不在意，而是因為太在意才變得難以承受。他們糾結、掙扎，想逃卻逃不掉，在不健康的關係中反覆碰撞，最終陷入無法抽身的迴圈。」

▲陳芳語參演MV。（圖／陶山音樂提供）

MV以「布偶少女」作為主角意象，象徵在感情中被撕裂、被操控的無聲主體，也是愛中失衡關係的隱喻，畫面中，女孩在冰雪覆蓋的場景中徘徊，蠟燭在寒風中閃爍，如同愛的微光時明時滅，燃燒著最後一絲希望；風鈴、火圈與撕裂的絲綢構成了視覺符碼，具象化愛的佔有與脆弱。