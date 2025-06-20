韓YTR「造謠誹謗張員瑛」下場曝光！　稱為了公益被法院打臉

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓YouTube頻道「脫粉收容所（탈덕수용소）」的經營者朴姓女子，先前因針對女團IVE成員張員瑛（장원영）散佈不實的負面消息，因而被其經紀公司STARSHIP提告。近期該案件的最新判決出爐，朴女被宣告須支付5000萬韓元（約台幣108萬元）賠償金給STARSHIP。

▲張員瑛先前遭脫粉收容所散佈負面消息。（圖／翻攝自IG／for_everyoung10）



綜合韓媒報導，STARSHIP以損害公司聲譽為由，對朴女發起民事訴訟，首爾中央地方法院4日判決公司勝訴，不過朴女不服判決於18日提起上訴。值得一提的是，朴女曾於法庭上稱發佈影片是「為了公益」，不過該主張並未被法院採納，判決中指出，脫粉收容所的影片中所使用的影像片段與資訊，往往經過隨意剪輯，或是節錄自來源不明的網路貼文，不能當作事實根據，但其內容卻可能誤導觀眾。

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▲張員瑛與公司STARSHIP都獲判勝訴。（圖／記者周宸亘攝）



另一方面，張員瑛先前也以個人身份對朴女提起訴訟，向她請求損害賠償，朴女則於今年（2025）1月時，被法院判決須賠償張員瑛5000萬韓元，目前2起案件合計須支付1億韓元的賠償金。

事實上，脫粉收容所曾發佈許多有關南韓藝人的爭議性影片，但內容大多為未經查證的不實消息，除了張員瑛外，歌手姜丹尼爾（강다니엘）、男團防彈少年團（BTS）成員V、柾國（정국）等人也都曾受害，並在向法院提告後獲判賠償。