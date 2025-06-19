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小吳突下架影片「不再重上」！　夥伴整人泡湯挨轟…他難過：別攻擊

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「見習網美小吳」以搞笑有趣的拍攝主題備受喜愛，頻道擁有133萬訂閱。他日前上傳一支工作夥伴想惡整自己，卻因消息走漏，被他反整回來的影片，然而，小吳18日突然宣布下架該影片，並強調「未來也都不會再重上」。

▲▼小吳突下架影片「不再重上」！夥伴整人泡湯挨轟。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳突然下架在濟州島拍攝的影片。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

在小吳頻道上傳的「跟蹤影片」中，丁丁跟珊珊計劃要整小吳，並找了其他夥伴開會討論、發誓不反整。結果一行人到濟州島沒多久後，小吳就反整了大家，直到事後才知道，原來小吳早就從佩諭口中得知丁丁和珊珊的計畫。

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影片過程雖然歡樂，但因為出現「反整」橋段，意外掀起部分網友不滿。對此，小吳表示，拍片的初衷一直是為了帶給大家歡樂，沒想到這次卻引發這麼多爭議與討論，「深感抱歉，未來會再好好構想。」針對影片中備受爭議的「反整」橋段，小吳表示，自己在剪輯時，認為會帶出不同的節目效果，因此未多加考慮便直接上架，「大家對丁丁、珊珊努力的『共感』，我也是非常支持，以及感同身受！」

▲▼小吳突下架影片「不再重上」！夥伴整人泡湯挨轟。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳公告影片下架。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

小吳強調，在當下他就有向兩位夥伴說「辛苦了」，也稱讚對方很棒、讓自己感到很意外。至於觀眾對於影片覺得「不符期待」，他也都有一一回覆，感謝大家的建議。

然而，後來有不少網友的重點都變成認為「反整」破壞了整支影片、並將責任歸咎於特定成員，小吳坦言很難過，「大家都是希望影片精彩的，請不要攻擊我身邊的人，謝謝。我很珍惜一起工作的夥伴，以及我的朋友。」也為此決定下掉影片。

▲▼小吳突下架影片「不再重上」！夥伴整人泡湯挨轟。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲▼小吳因不忍團隊朋友受到攻擊，決定下架影片。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲▼小吳突下架影片「不再重上」！夥伴整人泡湯挨轟。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

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小吳見習網美小吳

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