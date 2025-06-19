《折腰》宣璐「否認跟汪卓成交往過」！　親闢黃謠：我們就是朋友

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星宣璐2019年與汪卓成在《陳情令》飾演一對姊弟，戲外卻頻傳緋聞，沒想到近日又有相關謠言出現，她備感無奈、親自闢謠：「從來沒有過，我們就是朋友，請停止造謠。」

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▲宣璐、汪卓成曾合作拍攝網路劇《塵緣》。（圖／翻攝自宣璐微博）

宣璐在發文中表示，早在過去就曾對此事作出澄清，沒想到2025年還在上這個熱搜，「關於這個黃謠，過去澄清過，今天最後一次澄清。」她強調與汪卓成就是朋友關係，從來沒有交往過，她希望外界能夠停止對她與汪卓成的無端揣測與網路謠言，強調這將會是最後一次針對此事回應。

▲宣璐還原「牽手照」真相。（圖／翻攝自微博）



針對網路流傳的「牽手圖」，宣璐則表示：「拍攝這部戲的時候我們好多藝人都住在同一個酒店，那個酒店任何人不需要刷卡就能到達想去的樓層，有很多私生飯會每一天跟著我們一起上下班。」她透露該張照片是在拍戲結束後，下班準備與汪卓成吃飯時拍攝的，當時她只是「上前拍了汪卓成一下問去哪吃飯」，不料這個瞬間被捕捉成「牽手照」。當時雙方團隊工作人員也都在場。

宣璐現年34歲、外型亮眼，近期因出演《折腰》「蘇娥皇」一角令觀眾印象深刻，過去演參演過《如懿傳》、《奈何boss又如何》、《且試天下》等知名夯劇。

▲宣璐在《折腰》飾演「蘇娥皇」。（圖／翻攝自宣璐微博）

▲宣璐全文。（圖／翻攝自宣璐微博）