胡瓜終於鬆口：財產全給她！　遭爆感情生變不藏了「牽手放閃丁柔安」

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝大哥胡瓜發起，偕同康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於8月2、3日於台中惠蓀堂開唱，今（19日）包括康康、翁立友、AKB48 Team TP成員都現身彩排，最近胡瓜被爆出和丁柔安感情生變，連6億房產都沒留給他，稍早胡瓜出席活動才受訪否認，傍晚又到鑽石舞台之夜彩排場，露面再次強調：「我離不開她的。」直呼從沒有和丁柔安分開超過一天，而丁柔安今也素顏低調陪同老公到場，牽手現身。

▲胡瓜強調這輩子離不開丁柔安。（圖／記者黃克翔攝）

被問到身後遺產究竟如何分配？胡瓜苦笑：「就算是遺產，也不會公開啊！」一旁的康康笑虧他：「財產至少1/3要給柔安姐吧！」胡瓜甜回：「我的（財產）早就是她的了。」更默認「身體也是丁柔安的」，胡瓜自爆：「我非常依賴她，衣服不知放哪、房契、車子的證件都是，連手機都是她在幫我撿。」每天都要吵醒丁柔安要她幫忙弄早餐，就連叫外送也要老婆協助，「出門前都要跟她抱抱、親親。」被康康虧：「要不要再生一個？」

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胡瓜說，他工作方面全都仰賴丁柔安處理大小瑣事，但老婆有工作時，他也會買點心去給丁柔安探班，問他是否天天跟老婆「抱睡」？胡瓜笑說：「這樣我的肩膀有點痛，（抱睡）老夫老妻都會，我每天跟她相處超過10小時，要保持新鮮感。」

▲胡瓜和丁柔安甜蜜牽手。（圖／記者黃克翔攝）

這次出國兼旅遊，胡瓜要老婆放心購物，「我讓她自己挑，她在日本都挑平價服飾品牌，以前不會，我就是鼓勵他多買一點，對自己要好一點。」表示自己身上一張信用卡都沒有，全都在丁柔安那邊，「我很少用，有時弄完她就叫我簽名，然後我手機就一直收到消費通知。」

「鑽石舞台之夜」演唱會本著文化傳承、行善回饋的精神，將票房收入投入公益，受贈單位包括：財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺中市私立信望愛智能發展中心、財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院、財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設臺中市私立惠明視障者教養院等，購票至年代售票系統和四大超商。