38歲日諧星腦幹梗塞逝世！生前PO左眼出血照…憂心吐：狀態不太好

記者陳芊秀／綜合報導

日本知名諧星卓也努力勝利（本名：加我卓也）因腦幹梗塞於14日逝世，享年38歲，所屬經紀公司19日在官方網站發布訃聞。他生前與石川晴路（藝名：噴射）組成搞笑團體「四天王」，活躍大小綜藝節目。

▲38歲日諧星卓也努力勝利腦幹梗塞逝世！ 生前曾PO左眼出血照。（圖／翻攝自X）

據松竹藝能官網發表的訃聞，「本公司所屬的四天王 卓也努力勝利（38歲）於令和7年6月14日（星期六）因腦幹梗塞在東京都內的醫院離世。在此對生前的厚誼深表感謝，謹此報告。」此外，葬禮已在家人守護下完成。

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死訊延遲近5日才對外發布，公司向各界致歉，「本公司及所屬藝人仍無法接受這突然的噩耗，正值他的努力開始結出成果，並期待未來活躍之際卻不幸離世。對一直支持四天王和卓也努力勝利的粉絲們及相關人士，謹此致上衷心感謝。」

卓也努力勝利在「四天王」是「裝傻」擔當，且負責創作搞笑段子，石川晴路負責「吐槽」，兩人都出身北海道，2022年在第四屆江戶町台東藝術祭「北野武杯 全日本搞笑大賽」中獲得冠軍，從此打開知名度，並開始在綜藝節目露臉。他開設社群網站，時常分享演出活動時間，以及自己做的美食料理，3月曾曬出左眼爆血絲的照片，吐露「最近左眼的狀況不太好……」。而最後一次更新是在6月8日，分享6月的演出行程，突然離世震驚親友，搭檔石川晴路悲痛發聲：「沒想到四天王會因為這樣的形式結束，真的很難過，但我想小卓也是這樣想的……。」

▲卓也努力勝利3月時曾PO左眼出血照，感覺自己眼睛狀態不太好。（圖／翻攝自X）