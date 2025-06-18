健身網紅出手了！陳天仁遭「教練性擾」露面認有陰影　公開對方通話內容

記者孟育民／台北報導

前健身房「300壯士」營運長蔣政（Jerry）被《鏡週刊》爆料報導指控性騷擾女星陳天仁，且受害女星不只陳天仁，引發議論。他18日發文否認爆料指控，「我深感憤慨並感受到極大的衝擊」。不過，健身網紅豪哥看不下去，在YT頻道揭露該名教練的「黑私教行為」，第一時間就立馬猜出男方身份，而陳天仁也露面吐露真實感受。

▲陳天仁露面和豪哥拍片。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）

陳天仁表示一開始並不想透露對方是誰，認為大家會猜到，是因為有太多人受害。她也坦承新聞曝光後，有接到蔣政電話，「他想要試著讓這件事不要有誤會的感覺，但其實好像也不太像誤會，他講的版本跟我的版本不太一樣。」

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陳天仁也說如今自己有點創傷症候群，不太敢信任男生，尤其原本把對方當作家人，沒想到卻發生這種事，「我現在基本上就是保持距離，不管是健身教練還是朋友，我都會覺得有點害怕。我自己很難過一件事情，對方在新聞曝光後，跑來跟我辯論，然後說『我們這麼多年的交情，然後這樣對他，很傷心』，我覺得我們這麼多年的交情，然後你對我做這件事，這麼多的肢體接觸，難道我不難過嗎？」

▲▼陳天仁坦承有點創傷症候群。（圖／翻攝自YouTube／豪哥來了）