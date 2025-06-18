ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《食尚玩家》女星認了想隆胸！
被誤會的大暖男／暖女星座TOP3！
永野芽郁經紀人閃電離職！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

DJ SODA 李珠珢 孫生 郭書瑤 宥勝 王星越 柏木文香

布萊德彼特《F1》首映攜32歲女友放閃！飆速300公里親上陣　影評狂讚年度最爽

記者蕭采薇／綜合報導

「不老男神」布萊德彼特演出全新動作鉅片《F1電影》，並與地表最高速的運動賽事「一級方程式」完美聯動，打造出專屬於大銀幕的震撼體驗。電影中他失婚還有無數前女友，現實中，布萊德彼特特地帶著32歲的珠寶設計師女友伊恩斯德拉蒙（Ines De Ramon）出席紐約首映，大方放閃。

▲《F1電影》布萊德彼特帶著32歲的珠寶設計師女友伊恩斯德拉蒙（Ines De Ramon）出席《F1電影》紐約首映，大方放閃。（圖／路透）

▲《F1電影》布萊德彼特帶著女友伊恩斯德拉蒙出席《F1電影》紐約首映，大方放閃。（圖／路透）

全球媒體影評正式解禁，《F1電影》被媒體譽為「好看到差點忘記呼吸」、「絕對是年度最爽的電影」，超刺激的比賽場面也讓影評人看得腎上腺素爆衝，直呼「最後一場比賽直接封神！」，媒體更表示「即便沒看過賽車的觀眾也能享受的好片」，該片今天在台舉辦媒體試映會，同樣博得滿場好評。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年61歲的小布在《F1電影》飾演睽違30年重返一級方程式賽道的車手，由於他堅持不靠替身上場，因此體能就成為拍攝最大的挑戰。在賽車時速300公里下，每次轉彎都會給身體帶來平常五倍重力的壓力，小布仿照F1賽車手的訓練菜單按表操課，加強體能訓練強化核心肌肉，並透過最大攝氧量測試（VO2 max testing）來監控體能表現，完全與現役車手如出一轍。

▲布萊德彼特演出全新動作鉅片《F1電影》。（圖／華納提供）

他在片中親自上陣開飆，全靠爆滿腹肌抵抗G力，呈現出最真實的演技，最新釋出劇照更大秀精壯身材，隆起胸肌與炸開的二頭肌讓他帥度爆棚，化身為賀爾蒙噴發的賽道猛獸，被媒體封為大銀幕師奶殺手，又一次以熟男魅力征服全球觀眾。

《F1電影》除了讓小布親自上陣以外，劇組更突破影壇技術極限，開創出超越《捍衛戰士：獨行俠》的IMAX攝影技術，讓全球觀眾都能沉浸式體驗這項運動的瘋狂魅力。曾與阿湯哥合作賽車電影《霹靂男兒》的金獎製片傑瑞布洛克海默表示「全世界只有20位一級方程式賽車手，但IMAX能讓我們一般人得以體驗他們的世界。」

▲《F1電影》布萊德彼特出席《F1電影》紐約首映，與車手路易斯漢密爾頓（Lewis Hamilton）、丹姆森伊卓斯（Damson Idris）。（圖／路透）

▲《F1電影》紐約首映會，（左起）布萊德彼特、F1車手兼製片路易斯漢密爾頓、丹姆森伊卓斯。（圖／路透）

劇組為了減少賽車負重，破天荒打造出影史最輕、具有移動性能的IMAX攝影機，緊緊安裝在賽車上以300公里時速狂飆時拍攝，導演喬瑟夫柯辛斯基表示「我們拍到轉播無法呈現的體驗，讓觀眾能感受到車手獨一無二的視角」，也讓《F1電影》成為一部大銀幕絕無僅有的瘋狂體驗。

▲布萊德彼特演出全新動作鉅片《F1電影》。（圖／華納提供）

▲布萊德彼特演出全新動作鉅片《F1電影》，加強體能訓練強化核心肌肉。（圖／華納提供）

《F1電影》劇情描述實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯，30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯（哈維爾巴登飾）上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。《F1電影》預售票熱賣中，電影將於6月25日上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

布萊德彼特F1

推薦閱讀

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

8小時前

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷

12小時前

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭

13小時前

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼

12小時前

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因

19小時前

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎

6/17 12:00

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

8小時前

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人

9小時前

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸

6/16 15:06

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光

6/17 15:45

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

66歲胡瓜分產「名單沒有丁柔安」！6億房產分法曝 爆還買高額保單

13小時前

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

前300壯士營運長爆性騷！「一手抓胸一手摸下體」受害女星不只陳天仁

12小時前

熱門影音

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙
麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦

麻衣包包「有23年前羅志祥同框照」　急澄清真相：不要八卦
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD

周子瑜學會開車了？真相公開超搞笑XD
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》拚約會變歌唱節目！　在亨美聲超驚豔...鎔宇化身JYP?

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

《戀愛兄妹》妹妹約會「裙+褲」哥傻眼　在亨突爭寵世勝：媽媽比較愛我

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育「很努力賺錢才能坐商務艙」

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

蔡琴演唱會「92歲媽媽現身」　她哽咽走到台邊拭淚

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

源少年須弘道留學半年..黃莑茗：變了　脫衣秀肌肉「突然就變成身材擔當XD」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

劉在錫遭李相二「背後貼緊」　一直往前推..他喊：屁股移開！

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

林依晨二寶出生「開賭盤猜生日」　張家慧讚她「全能媽媽」：帶男生很簡單

看更多

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

「鄉民女神」懷孕7月近照曝光！　身體1變化驚呆她：非常奇妙

12分鐘前10

陳冠希日航機上爆口角！經紀人還原真相　「同是鑽石會員卻遭要求讓位」

24分鐘前22

泰一犯案細節曝光！傳訊息「讓她在別處被拍到」　檢方控：是預謀

25分鐘前0

《玫瑰》收視稱霸！劉亦菲、彭冠英情感戲創高峰　男主角吐實：殺青才拍初戀

46分鐘前0

布萊德彼特《F1》首映攜32歲女友放閃！飆速300公里親上陣　影評狂讚年度最爽

1小時前0

《進擊的巨人》音樂會3分鐘完售！　粉絲敲碗成功「10/22加場」售票日公開

1小時前50

小S過47歲生日落淚！Lily曝情況「三姊妹齊聚陪伴」　真情告白媽媽內容曝

1小時前36

「啦啦隊正妹」爆新歡IG發聲了！　上演接送情被拍：友誼純到不行

1小時前0

變裝皇后扒光猛男服務生！店經理怒喊「不准再脫」　閨蜜車內抓姦當場開撕

2小時前10

20歲金髮女模接獨拍慘遭殺害！車輛燒毀森林內　神秘攝影師藏12年真相曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了
    8小時前1224
  2. 李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」！大巨蛋合照1舉動…惹怒韓球迷
    12小時前1418
  3. 太恐怖！韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化整片禿」　驚悚照曝光…崩潰痛哭
    13小時前226
  4. 陳冠希「搭頭等艙爆口角」！嗆空服：我會讓你丟工作　乘客也傻眼
    12小時前3430
  5. 李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」！多次拭淚畫面惹心疼　球團發聲揭原因
    19小時前3025
  6. 孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片！只穿透視衣：發現我忘了帶什麼嗎
    6/17 12:007069
  7. 和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年
    8小時前183
  8. 家寧0偽裝現身了！「史博館看展全被拍」 3個月內IG掉粉數超驚人
    9小時前4235
  9. 上傳2帥照…粉絲瘋讚「高高在上的王」！　王星越傻眼：這是我爸
    6/16 15:062
  10. 郭書瑤脫了！只穿泳衣「由上往下近拍」E罩杯包不住 超兇身材被看光
    6/17 15:452022
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合