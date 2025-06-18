順忠兄弟率「體操隊」移地訓練前進小琉球！　瑞莎穿洋裝跳港憂走光

記者孟育民／台北報導

公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》本周四（19日）播出第7集，李銘順和李銘忠化身「順忠旅行社」導遊，帶著由瑞莎領軍的「瑞星體操隊」至小琉球移地訓練。李銘順挑戰一生中最討厭的「拉筋」，也引領體操隊小朋友嘗試跳港及潛水，瑞莎為了陪伴怕水的小隊員，顧不得身穿白洋裝，手拉手一起跳，但至今回想仍在擔心：「我穿的白色短洋裝有曝光嗎？」

▲▼《歐吉桑騎士》瑞莎（中）感謝李銘順（左）及李銘忠幫忙照顧小朋友。（圖／公視提供）





順忠兄弟陪伴體操隊員訓練，親身體驗各式拉筋動作，不斷發出難熬的哀嚎，李銘順直說：「這一生中最討厭就是拉筋了。」但整趟行程仍使他們感動不已，他說：「我最開心看到一群從台北來的小孩，跟小琉球的小孩，兩批不一樣背景的小朋友互相認識，從不知怎麼交朋友，到最後捨不得分開，這是很棒的過程。」

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▲李銘順嘗試拉筋。（圖／公視提供）



瑞莎回想此行：「最難忘是第一次和孩子們體驗跳水，原本只安排小朋友和主持人跳，所以我穿了白色短洋裝，本來想走可愛少女風，沒想到最後為了陪伴一位想嘗試但又很害怕的小孩一起跳，為了讓小孩放心勇敢，就陪著一起牽手跳水。從錄節目到現在一年，我一直在想那時跳水的畫面，我穿的白色短洋裝有曝光嗎？希望可以趕快看到節目內容，心中的巨石可以放下。」

▲李銘順以舞蹈姿勢跳港。（圖／公視提供）



除了港口跳水，大隊也一同前往體驗潛水。李銘忠表示，瑞星有兩位小朋友原本是怕水的，但在彼此打氣鼓勵之下，最後一天看到她們帶著笑容下水，「我覺得這就是我們最大的成就」。瑞莎特別感謝兄弟倆，「平常我會很擔心孩子們的一切，但遇到了順哥和忠哥，我可以很放心把小孩交給他們，他們把我的孩子們照顧得很好，很謝謝他們給我和孩子們這麼難忘的回憶。」



