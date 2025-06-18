安孝燮飆戲李敏鎬壓力破表！　JISOO大銀幕表現被讚爆

▲ 申承浩（左起）、李敏鎬、NANA、導演金秉祐、蔡秀彬、安孝燮出席。（圖／采昌國際多媒體提供）



記者翁子涵／台北報導

改編超人氣網路小說與網路漫畫的《全知讀者視角》，由《與神同行》金牌製作團隊斥資300億韓圜（約新台幣6.2億元）天價打造，昨（17日）在首爾舉辦首場製作發表會，導演金秉祐率領主要演員安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA等眾星齊聚一堂，分享拍攝過程與對本片的熱情投入，即使BLACKPINK成員JISOO因為世界巡演無法出席，導演也特別點名讚賞：「我對她的表現非常滿意。」

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▲▼ 李敏鎬、安孝燮帥氣現身。（圖／采昌國際多媒體提供）



在片中飾演崇拜劉眾赫，並視他為師父的高中生「李智慧」，則由天團「BLACKPINK」成員JISOO演繹，將以生動表現為全片增添活力。雖然她昨日因為世界巡演無法出席活動，導演也特別點名讚賞：「我想找一位能吸引觀眾目光的演員，JISOO一加入劇組，就展現極高的投入與熱誠，我對她的表現非常滿意。」

本片集結兩大男神安孝燮與李敏鎬同台飆戲，更是讓粉絲們興奮不已，不過這也讓首度擔任電影主演的安孝燮坦言：「說沒有壓力是騙人的，我必須盡可能地全力以赴，演繹金獨子這個角色。」他形容金獨子是「任何人身邊都可能會出現的平凡人」，並透露自己不斷揣摩角色面對世界崩壞的情緒：「我努力揣摩那種情緒，並與導演反覆討論每項細節來打磨角色。」他也笑稱自己有大量奔跑戲，因此得來意外收穫：「我跑得更快了。」

睽違十年再度回歸大銀幕的李敏鎬，這回詮釋擁有回歸技能、經歷無數次重啟人生的「劉眾赫」，他感性表示：「我認為每個人在人生當中，都背負著屬於自己的價值與重擔，劉眾赫也一樣。」他並透露接演原因：「透過人與人之間的聯繫獲得力量，是當代社會最需要的事情。在這個個人化、孤立化傾向愈發明顯的現代社會，攜手克服逆境是當代人所需要的正能量，我相信本片一定會讓觀眾有所感觸。」

