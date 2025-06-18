《街女3》MOMO帶TWICE助陣親姊　盧允瑞神助攻「8小時破百萬觀看」

記者張筱涵／綜合報導

韓熱門節目《街頭女戰士3》進入討論度最高的「Mega Crew」大型舞團任務，官方也在台灣時間18日0點公開影片。其中可見演員盧允瑞、人氣團體TWICE等出現在南韓代表隊BUMSUP和日本大阪代表隊OSAKA Ojo Gang裡，短短8小時的時間，影片觀看次數就破了百萬。

本季「Mega Crew」任務由BLACKPINK成員Jennie親自透過影片說明規則，她表示：「舞者們將回到自己的國家，創作出充分展現該國文化身份的舞台表演。」這也意味著，每隊參賽團體將不再侷限於韓國本土，而是回到自身文化背景，結合地域特色打造專屬的團體演出。

作為《街頭女戰士》系列最具規模與代表性的環節，「Mega Crew」任務歷來以龐大人數、視覺張力與整體隊形編排見長，本次更加入「全球級特別舞者」，使比拚格局再升級。

BUMSUP不只邀請到《街頭女戰士2》冠軍隊伍BEBE隊長Bada助陣，展現兩代舞者的精彩交鋒。此外，人氣演員盧允瑞也加入表演，以表情演技讓整體表演層次再上一層樓，她表示：「能參與這樣精彩的企劃，我感到非常榮幸。」

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▲盧允瑞出演BUMSUP《街頭女戰士3》團隊任務。（圖／翻攝自YouTube／The CHOOM (더 춤)）



而OSAKA Ojo Gang則號召TWICE成員聲援，包括HANA的親妹妹MOMO和Sana、定延、娜璉、志效都將加入，尤其HANA與MOMO姊妹的雙人舞演出，更是吸睛。隨著各隊預備集結本國代表性舞者，這場文化與舞蹈實力並重的「Mega Crew」對決，勢必掀起新一輪熱潮。

▲MOMO帶著TWICE成員助陣親姊HANA的團隊。（圖／翻攝自YouTube／The CHOOM (더 춤)）