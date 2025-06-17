《星際寶貝》真人版「最搶眼綠葉」驚傳離世　發文喊：下次見Ohana⋯成絕響

記者蕭采薇／綜合報導

上個月上映的《星際寶貝：史迪奇》在全球締造8.58億美元的票房，也勾起觀眾的回憶。然而真人版電影中的夏威夷演員大衛HK貝爾（David H.K Bell），卻驚傳在12日突然驟逝，享年57歲，家屬證實死訊，但並未公布離世原因。

▲《星際寶貝：史迪奇》演員大衛HK貝爾驚傳驟逝。（圖／翻攝自YouTube）

大衛在真人版的《星際寶貝：史迪奇》，飾演多次看到外星生物後，嚇到掉冰的男子。戲份雖不多卻是不可或缺的綠葉。然而大衛的妹妹，17日在社群網站證實他離世的消息，哀痛寫下，「懷著沉重的心情宣布，我親愛的、慷慨、才華洋溢、幽默、聰明又英俊的兄弟大衛HK貝爾離開了我們，從此與天父同在。」

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▲大衛HK貝爾的妹妹，證實哥哥離世的消息。（圖／翻攝自Jalene Kanani Bell臉書）

妹妹透露，大衛相當熱愛表演及配音工作，甚至科納機場的廣播都是他的聲音。而《星際寶貝：史迪奇》是大衛首次登上大銀幕，過去他也曾參與《檀島警騎2.0》、《夏威夷之虎》等影集的拍攝。先前大衛曾分享成為《星際寶貝：史迪奇》一員心情，感性表示：「下次見，Ohana（家人）！」沒想到意外卻比再見更先到來。