韓娛醜聞！公司代表「不倫旗下女偶像」　深夜緊貼約會全認了

記者張筱涵／綜合報導

南韓演藝圈再爆醜聞！JDB娛樂代表A某，近日遭多位演藝圈人士向媒體爆料，與旗下女子偶像團體成員B某多次私下約會、行為親密，疑似涉入婚外情。由於A某曾多次在綜藝節目《全知干預視角》中露面，且是已婚並育有2名孩子的家庭人士，此事一曝光立刻引發關注。

據韓媒《10Asia》報導，A某與B某在行程結束後，經常單獨見面，甚至被目擊深夜在街頭擁抱、牽手。有業界人士指出，A某開著進口車與B某約會時，兩人關係相當親密，即便與其他人同在時，B某也總坐在A某身邊，互動不避嫌。

JDB娛樂內部一名高層C某對此證實：「A某已承認與B某之間曾有不當接觸。幾天前，公司內部就已得知兩人關係，目前正在討論對A某的處分。」《10Asia》曾致電A某本人，詢問是否與B某有婚外情，對方則低調表示：「目前不便說明。」

事件曝光後，JDB娛樂透過社群平台發表聲明，指出A某目前無法親自處理相關事宜，已由內部團隊接手調查與應對。而B某方面，則已悄悄將個人社群帳號設為停用，引發更多揣測。

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與此同時，有南韓網友13日就上傳過JDB娛樂代表李某和地下偶像IHOTEU成員在大街上擁抱、牽手的照片，因此也被認為是這篇新聞爆料的主角。

▲網友指出男生是李某，女生是IHOTEU成員。（圖／翻攝自X）