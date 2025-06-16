蕭雅全被控性騷…《老狐狸》男主劉冠廷哽咽發聲！揭導演拍片私下面

記者黃庠棻／台北報導

曾以電影《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演的蕭雅全，近日被同為導演的陳蔚爾在臉書發文指控，自2016年起，長期對她性暗示、言語騷擾及身體侵犯，後續他發文道歉並停止工作。今（16）日《老狐狸》主演劉冠廷出席新片《私家偵探》訪問也談及此事。

▲蕭雅全執導的《老狐狸》由劉冠廷主演。（圖／華映娛樂提供）

劉冠廷今（16）日出席新片《私家偵探》首映，與兩位香港導演李子俊、周汶儒一同現身。一開始就被關心是否得知蕭雅全導演被控性侵一事，他坦言當天自己剛從香港返台，一下飛機就收到媽媽的訊息「如果有人問你蕭導演的問題，要小心」他才得知對方陷入風波。

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▲蕭雅全導演日前被控性侵。（圖／記者李毓康攝）

隨後，劉冠廷邊看新聞邊離開桃園機場，他坦言相當震驚「都不知道自己怎麼離開機場的」，不過事發至今他尚未聯繫蕭雅全，認為「沒有問導演，覺得他現在陷在風波裡，也不會想問」，提到當時拍攝《老狐狸》的過程「拍片現場遇到的導演人很好、很親切」。

▲蕭雅全執導的《老狐狸》由劉冠廷主演。（圖／華映娛樂提供）

講到激動之處，劉冠廷語氣變得哽咽，表示「既然有人受到傷害，那就要好好檢討這件事」但因為自己不是當事人「沒有立場去說什麼，也不知道怎麼發聲」，不過撇除蕭雅全被指控性騷擾一事，他強調「有看到別人、不是當事人講其他話，說導演在現場跋扈囂張，我覺得不是啊，他非常尊重大家，他們有什麼資格跟立場講這些話」。