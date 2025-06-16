鍾明軒「金色短髮」遭網說撞臉i-dle小娟！　本人大笑回應：要確定耶

記者孟育民／台北報導

南韓人氣女團i-dle日前剛推出新專輯《We Are》，隊長小娟以一頭金色短髮俏麗回歸，超帥的造型有別以往風格，深受粉絲好評。不料，造型曝光後，不少網有友直呼「第一眼真的看成鍾明軒」，對此鍾明軒本人看到後當場大笑，在YouTube頻道直接做出回應。

▲鍾明軒（右）被說撞臉小娟（左）。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

鍾明軒向來是i-dle的粉絲，先前更在高雄拼盤演唱會後台與團員合照。被網友說髮型撞臉小娟，他先跳了一段舞蹈致敬，接著說：「大家要確定誒？我只能說好。」並自嘲自己是「林口小娟」，甚至直言自己邊剪片邊笑。片段曝光後，也讓網友都忍不住笑出來，留言說：「被說像小娟一定會很爽，因為小娟超辣！」

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▲▼鍾明軒大笑回應，當場跳舞表達心情。（圖／翻攝自YouTube／鍾明軒）

另外，喜愛探索世界的鍾明軒日前獨自前往俄羅斯旅遊，並拍攝成影片《一個人去戰爭國家！》。影片中他不僅遭遇語言隔閡，更因導航失準在莫斯科街頭迷路，還碰上計程車司機抬價，甚至疑似遭遇觀光詐騙。鍾明軒坦言，這趟旅程從一開始便困難重重，尤其俄羅斯因國際制裁導致外國信用卡無法使用，逼得他只能依賴現金支付，對於這段經歷讓他相當無奈。