林依晨媽媽群組宣布生子！20年閨蜜早知情「產前開賭盤」細節曝光

記者黃庠棻／台北報導

42歲的林依晨與老公林于超結婚10年，育有3歲女兒「小小林」，今（16）日證實已於幾天前生下男寶寶，母子平安，稍早她也在社群網站曬出一張兒子抓著大拇指的可愛萌照。對此，好友張家慧久違公開露面受訪，也透露早在新聞公開前就已知道，甚至彼此有一個「媽媽群組」。

▲林依晨順利產下二胎。（圖／翻攝自Instagram／linyichen.ariellin）

女星張家慧今（16）日與陳妤、李夢苡樺、林巧媛、徐愷伶、林亭莉、林孫煜豪一同出席《假日到山裏來看你》媒體茶敘，她過去與林依晨是同一間公司的師姐妹，也曾一起合作偶像劇《十八歲的約定》，兩人已有20年交情。

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▲張家慧（右二）談及好友林依晨。（圖／記者黃庠棻攝）

談到好友林依晨的喜訊，張家慧透露自己差不多在第一時間就得知好消息，坦言兩人跟前公司的同事們有個「媽媽群組」，在對方生產前還有見面，當時一群好友一人出一百猜測寶寶出生時間，她笑說「我猜18號，沒有中，但知道已經有人猜中，連時間都很準確」。

▲張家慧與林依晨已有超過20年交情。（圖／幸星娛樂提供）

此外，張家慧也透露目前還沒有準備禮物要送給林依晨，也不會特別到月子中心探望，認為「要讓媽媽好好休息」，等到好友一切安頓好後再見面，由於她有一個10歲的兒子，被問到是否會給予對方一些帶男孩子的建議，她笑說「帶男生很簡單，只要活動量夠大就好」，也表示好友的體力很可以、不擔心，直呼「她是全能的媽媽」。