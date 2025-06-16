懷孕睡覺「天花板突掉數片輕鋼架」！　謝和弦妻卻遭房東要求賠償

記者張筱涵／綜合報導

藝人謝和弦的妻子陳緗妮16日在社群平台發文，分享在外租屋期間的驚險經歷，直言當時身懷六甲，竟在深夜遭遇天花板鋼架掉落事故，險些釀成憾事。

▲謝和弦和陳緗妮育有2女。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）



陳緗妮16日發文詢問：「在外租房子，遇到半夜睡覺時天花板（輕鋼架）掉落好幾片，所幸只有砸到腳，完美避開頭部，是房東需要負修繕責任還是租客要繼續付房租？」進而補充說明，事發當時她正懷著女兒謝音芙，「那個月就要生產！差點以為自己要失去家人。」她強調這是「真實事件」，並透露手中保留了照片與影片作為佐證。

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後續陳緗妮發出當時天花板掉落在床上的照片，再度發文指出，原本打算自行承擔修繕費用了事，但房東要求她不僅要全額繳交房租，修繕期間另租新處也需自行負擔，對此忍不住質疑：「怎麼覺得越想越荒謬，是不是哪裡怪怪的？」

▲陳緗妮更新事發當時的照片。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）



消息曝光後，掀起網友熱烈討論。多數人認為此類「結構性損壞」應由房東負責，因牽涉房屋安全，屬房東責任範疇。有人留言直言：「硬體設備是房東的，這種情況房東要處理。」也有人感嘆：「之前公司也掉過，房東整間換新…開什麼玩笑，這打準了可是人命啊！」面對外界關注，陳緗妮進一步透露：「後來我墊付費用拆掉天花板才知道鋼筋外露欸。」