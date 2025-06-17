小孟老師／12星座運勢！天蠍破財警報 水瓶戀愛要主動
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：堅強再接再厲
感情：主動維持感情
財運：不宜衝動花費
幸運色：藏青色
貴人：射手
小人：天秤
工作：規劃未來目標
感情：得友人神助攻
財運：努力會更幸運
幸運色：米白色
貴人：處女
小人：牡羊
工作：完成階段目標
感情：穩定平淡如水
財運：留意資金配置
幸運色：桃紅色
貴人：魔羯
小人：天蠍
【土象星座】
工作：不宜過度壓抑
感情：尋覓認識真愛
財運：宜多滾動調整
幸運色：紅磚色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：保持熱情狀態
感情：渴望得到理解
財運：養成記帳習慣
幸運色：寶藍色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：職場多助同仁
感情：給予良好回應
財運：業績持續成長
幸運色：焦糖色
貴人：雙魚
小人：獅子
【水象星座】
工作：自動無視攻擊
感情：曖昧氛圍濃厚
財運：投資方向改變
幸運色：可可色
貴人：水瓶
小人：金牛
工作：調整創業角度
感情：家人祝福感情
財運：破財多加注意
幸運色：香檳金
貴人：金牛
小人：射手
工作：增添營運設備
感情：情緒勒索免疫
財運：有進財多布施
幸運色：碧綠色
貴人：牡羊
小人：雙魚
【火象星座】
工作：耐心教導後學
感情：避免過度憂心
財運：分析理財數據
幸運色：奶茶色
貴人：獅子
小人：處女
工作：不必過度擔憂
感情：溝通彼此理念
財運：適合腳踏實地
幸運色：鵝黃色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：次補預備方案
感情：解除外在武裝
財運：壓力尚未緩解
幸運色：楓葉色
貴人：天蠍
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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