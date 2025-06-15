宋哥毛小孩咬斷電線露「無辜眼神」　一查竟是電動沙發…不動了！

記者陳芊秀／綜合報導

女星宋哥（宋依璇）從模特兒轉戰綜藝圈，現在是各大節目常客。她去年搬新家，時常分享家中生活點滴，近日透露家中毛小孩咬斷一截黑電線，但是找遍家中感覺所有電線皆完好，沒想到就在出門前，才驚覺電動沙發不動了！

▲宋哥家中毛小孩咬斷電線，一查竟是電動沙發不動了。（圖／翻攝自臉書）

宋哥分享這段有趣又無奈的經歷。她一早被老公拿一截黑電線問「這條線是什麼東西的？」為此她巡視家中一遍，看得見的電線都完好無損，等到要出門，想把電動沙發調整好，才發現「沙發不動了！」她崩潰到爆粗口，感嘆「平常看起來智商很低的澎澎，給我跑到沙發下咬斷電線」，形容「現在整座沙發徹底變成長照沙發，他老哥完整切斷一截！」

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▲宋哥老公發現家中出現一截黑電線。（圖／翻攝自臉書）

貼文曬出照片，照片中的電動沙發，正呈現敞開可躺的狀態，沙發旁的「澎澎」站在宋哥面前，毛色為棕黑相間，眼神宛如八字流露「無辜」表情，另一張照片露出圓潤的眼睛和吐著舌頭，彷彿在向主人撒嬌。宋哥向愛犬喊話：「你平常偷吃大便我都原諒你了！你沒事搞我沙發幹嘛啦！」最後加上Hashtag「不要養」、「約克夏」「他們做壞事」、「都會用憐憫的臉」、「盯著你」、「你揍他就是像是滔天大罪」。

▲宋哥過去曾分享躺在電動沙發的照片。（圖／翻攝自臉書）

▲澎澎咬斷電線，表情無辜。（圖／翻攝自臉書）



網友幽默留言「我知道我不能笑，但我忍不住，你都說他看起來智商很低了，那一切也就理所當然了啦」、「牠是不是有心事找東西宣洩」、「電動沙發一定太舒服了，你都賴在上面，要你帶他出門」、「以後坐你家沙發只能用躺的了」、「是不是想幫妳換新的」、「太古錐」。

▲宋哥發文。（圖／翻攝自臉書）