《長安的荔枝》5人是外籍！疑犯「限籍令」網酸：該學川普加稅100%

記者劉宛欣／綜合報導

繼《長安十二時辰》之後，中國「文字鬼才」作家馬伯庸的另一作品《長安的荔枝》，也被翻拍成電視劇，近日正在熱播中，但伴隨熱度而來的，卻是一波接一波的爭議。繼女主角那爾那茜被質疑有「高考移民」背景之後，網友又挖出該劇有多達38位外籍演員參演，引發外界質疑觸犯了「限籍令」。

▲雷佳音主演《長安的荔枝》。（圖／翻攝自官方微博）

根據中國廣電總局2020年頒布的「限籍令」，限制擁有外國國籍的藝人參與影視作品，這項規範如今因《長安的荔枝》再度被推上風口浪尖。除了第一主演雷佳音以外，劇中5位主要演員包含竇驍、盧芳生、馮嘉怡、安沺與蔡鷺等，皆非中國國籍，各自來自加拿大、日本、澳洲、美國。由於《長安的荔枝》是古裝劇，因而也有人質疑由外籍演員詮釋，可能難以表達中國文化底蘊的 精髓。

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▲竇驍、盧芳生、馮嘉怡、安沺與蔡鷺都是外籍。（圖／翻攝自微博）

截至目前為止，《長安的荔枝》主創團隊尚未正面回應爭議，但大量外籍演員的參與仍讓人質疑是否違背政策底線。大陸網友也紛紛留言諷刺「建議效仿特朗普（川普），外籍演員加稅100%」、「明擺著，是為了往國外洗錢方便唄」、「這麼多外國人來搶工作」。