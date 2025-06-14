EXO伯賢9月連續2天登台！林口開唱「5種票價任選」　門票開賣倒數

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體EXO主唱伯賢（BAEKHYUN）即將舉辦個人世界巡迴演唱會，活動名稱「Reverie」一詞的含義為希望能為粉絲帶來如夢一般的時光，並留下一段全新的回憶，巡演從首爾開跑，台北站即將在9月20、21日連續兩天在林口體育館與粉絲同歡。

▲EXO伯賢9月連續2天登台。（圖／iME TW提供）



伯賢二度來台舉辦個人演唱會，「Reverie」全新巡演從首爾開跑，他演唱了新專輯的歌曲，呈現與第一次巡演不同的舞台，也演唱了多首個人代表作，展現了絕佳的歌唱實力和舞台魅力。

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巡演火熱開跑，伯賢發行的迷你五輯《Essence of Reverie》也是一上線便備受好評，整張專輯也廣受評論界好評，再次證明「全能藝人」的實力。

▲EXO伯賢二度舉辦個人巡演。（圖／iME TW提供）

「2025 BAEKHYUN WORLD TOUR Reverie IN TAIPEI」預計9月20、21日一連兩天在林口體育館舉辦，票價分為6380元、5580元、4880元、4280元、3680元與身障席2795元，並在22日中午12點在拓元售票系統開賣。