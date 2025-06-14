張翰40歲演高中生被酸爆！　陸網狠批「比較像學生家長」

記者劉宛欣／綜合報導

曾以《一起來看流星雨》、《杉杉來了》、《溫暖的弦》等劇打出「霸總專業戶」稱號的中國大陸男星張翰，在2022年自製劇《東八區的先生們》中，因劇中出現扯內衣肩帶、襲胸等爭議畫面，形象重創，引起大批觀眾反感，幾乎淡出演藝圈。不過，近日現年40歲的他悄悄復出拍攝新劇，卻因為「扮高中生」的造型再次引起爭議。

▲張翰近來悄悄復出。（圖／翻攝自張翰微博）

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▲張翰的高中生扮相被吐槽。（圖／翻攝自微博）

根據社群流出的劇組路透照，張翰這次身穿高中制服、搭配一頭齊瀏海造型，似乎想營造年少回憶的氛圍，但臉上的法令紋和成熟氣場卻讓不少網友難以入戲。網路上更出現不少吐槽聲浪，狠批他「像偷穿兒子校服的老爸」、「根本是來參加高考的學生家長」、直言他的年紀真的已經不適合演高中生。

▲張翰回應。（圖／翻攝自張翰微博）

面對嘲諷聲浪，張翰本人也親上火線回應，他在微博發文表示：「聽說我演高中生被『考古』了？那是我新電影當中的閃回鏡頭，讓大家費心啦。請把注意力交給此刻的李正道（角色名）！」他解釋新作其實是懸疑作，而自己飾演的是刑警隊長，因此高中生的造型只是劇情中的回憶片段，希望觀眾不要斷章取義。