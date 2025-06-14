日本人也崩潰的味道！SPYAIR「衝擊味覺記10年」笑問：喜歡納豆還臭豆腐？

記者吳睿慈／台北報導

日本搖滾樂團SPYAIR迎接出道20週年，啟動亞洲巡演「SPYAIR ASIA TOUR 2025 - BUDDY -」，13日第六度來台，於台北Legacy TERA舉辦演唱會，吸引1900名粉絲擠爆會場，最後約定：「我們一定會再回來！」

▲SPYAIR於13日晚間在台開唱。（圖／梵思娛樂提供）



由主唱YOSUKE、吉他手UZ、貝斯手MOMIKEN、鼓手KENTA組成的SPYAIR，成軍以來深受動畫迷喜愛，作品橫跨多部人氣動畫與戲劇，此次帶來〈Imagination〉、〈RAGE OF DUST〉、〈Last Moment〉、〈0 GAME〉、〈Buddy〉等共15首代表作，並演唱在串流平台突破1.5億次播放的《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》主題曲〈Orange〉，全場大合唱氣氛熱烈。YOSUKE更一度走下舞台，進到觀眾席與粉絲近距離互動，引爆現場氣氛到最高潮。

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▲SPYAIR在10年前吃到臭豆腐記憶猶新。（圖／梵思娛樂提供）



團員們也在演出中聊起10年前首次來台的回憶，笑稱當時最衝擊的體驗就是臭豆腐，現場還即興進行「喜歡臭豆腐還是納豆」的互動問答，引發陣陣笑聲。鼓手KENTA用中文喊出「齁搭啦」，YOSUKE則表示：「睽違1年回來台北，我們真的非常非常想念你們。」

主唱YOSUKE說道：「我們都是亞洲人，透過動畫與音樂能與大家產生連結真的很棒。」他也向全場承諾「我們一定會再回來」，並約定「大家要元氣滿滿地等我們回來！」最終在〈現状Destruction〉的歌聲中，為整場演出劃下完美句點。