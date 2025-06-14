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揭陳喬恩「赴陸拍戲酬勞」！孫德榮嘆：沒看到我去求誰 師徒翻臉內幕曝

記者潘慧中／綜合報導

知名經紀人孫德榮最近上《命運好好玩》，被問到子弟兵中最讓他傷心的人時，他大嘆3聲：「自以為很漂亮，自以為她很棒，自以為她的一切都是靠她自己，自以為她是天下的萬人，陳喬恩！」

▲▼孫德榮。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲孫德榮揭開與陳喬恩師徒翻臉的內幕。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

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孫德榮表示陳喬恩當年一紅，他就讓女方跟吳宗憲一起主持綜藝節目，未料女方被抓包在攝影棚喝酒，「我是不是要冰她一年？」原因是他認為錄影工作時應該要有職業道德。

▲▼孫德榮。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼孫德榮解釋當年冷凍陳喬恩1年的原因。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼孫德榮。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

冰凍陳喬恩期間，孫德榮並非棄之不理，而是投入更多資源協助進修，「我就是琴棋書畫舞蹈什麼都要她學，我說好的藝人是要任何東西都會，等到製作人用。」

一年期限一到，孫德榮就讓陳喬恩拍攝《王子變青蛙》，女方聲勢水漲船高，「她認為是她自己啊，她會演啊，她長得美啊。」而且陳喬恩前往大陸拍戲時，孫德榮並沒有讓對方當新人，而是讓明道帶著對方，「第一集就6萬人民幣，40集」，換算成台幣總共1200萬，「她也覺得是她自己的功勞，她都沒有看到我們去求誰。」

▲▼孫德榮。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼孫德榮透露當年讓陳喬恩去大陸演戲時，並沒有讓對方當新人。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼孫德榮。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

後來，雖然陳喬恩辦婚禮並沒有邀請孫德榮，但他有帶話給對方，「結了婚，脾氣不要那麼大，大家已和為貴，快樂過日子。」

▲▼孫德榮。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲陳喬恩後來並沒有邀請孫德榮參加婚禮。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

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陳喬恩孫德榮

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