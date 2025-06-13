馬志翔25年演技首度開班！　攜手金鐘視后劉品言、10大名師傳授

記者蕭采薇／台北報導

金獎演員馬志翔，為提攜後進變身專業老師開班授課，偕同逾十多位名師齊聚「演員養成所－表演與試鏡入門班」協助對表演有熱情的年輕人，在踏入五光十色的銀幕前做準備。課程邀請到多位業內專業人士，也包括剛宣布結婚和懷孕好消息劉品言。

▲金獎演員馬志翔，為提攜後進變身專業老師開班授課。（圖／力天娛樂提供）

「演員養成所－表演與試鏡入門班」特別號召戲劇圈不同領域的菁英，齊聚一堂擔任講師開班授課，打造一系列演員入行專門課程。包括從基礎表演、肢體與聲音開發、劇本分析甚至到履歷製作、試鏡技巧、合約保障、親密戲概論等都一應俱全，以「一條龍」方式帶領學員為自己做好成為演員的準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

師資陣容一字排開皆是業內大師級人物，其中為電影《BIG》、《少男少女》、《咒》打造金馬新人入圍紀錄的表演指導安德森老師擔任課程統籌，邀請到劇場女王姚坤君、資深表演指導陳雪甄、徐灝翔，聲音教練魏世芬、親密指導林微弋等業內各領域專業人士擔任客座講師，此外，曾獲得金鐘女配角獎肯定的劉品言也會親自分享演員經歷。

▲曾獲得金鐘女配角獎肯定的劉品言，也會親自分享演員經歷。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

有著編導演能力、曾得到最佳金鐘編劇及導演肯定的馬志翔，也為此獻出第一次，首次開班授課傳授25年的實戰經驗。除了如何號召演員及劇組各部門完成視覺構想，進而對於演員面的角色設定，協助自我提升表演力及演出節奏，也包括讀本實作及鏡頭練習，豐富及有系統的課程安排，能幫助新人在應對不同的問題。

▲馬志翔為「演員養成所-表演與試鏡入門班」獻出第一次，首次開班手把手傳授。（圖／力天娛樂提供）

儘管課程嚴謹，但演講經驗豐富的馬志翔打包票笑說：「我的課，不會無聊的！」為了讓上課的同學能在劇組氛圍的環境中學習，馬志翔為自己訂下的教學方針就是「生動有趣」，並採以「互動式教學」進行，更透露：「上課過程中，能站著就盡量不讓大家坐下！」

▲演講經驗豐富的馬志翔打包票笑說：「我的課，不會無聊的！」（圖／力天娛樂提供）

他表示：「教材乍看之下或許生硬，但我會盡所能在課程體驗設計上活潑一些，並把內容安排的緊湊，感覺就像歷經一場試鏡跟演戲，會設計各種模擬場景讓學員實際操作。」馬志翔表示：「對於後輩，我總是毫不保留傾囊相授的。在我編導、演員的養成訓練中，遇到許多前輩也都是這樣對我，所以我希望如果自己有能力，也可以繼續傳承這份表演能量給需要的人。」課程已開放報名至6月16截止，並於8月11日正式開課。