女友忘了掛電話…小王「過來抱抱」偷吃過程全放送！他崩潰：比我厲害

記者潘慧中／綜合報導

夢多（大谷主水）來台發展多年，不時上節目分享生活經歷，他近日便在《同學來了》坦言：「我人生談過那麼多戀愛，可是讓我最傷害的就是台灣人。」

▲夢多曾親耳聽見自己被戴綠帽的過程。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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夢多表示曾經和一位台灣女孩交往並同居，奇怪的是，對方通常都半夜兩、三點才睡，但每當他出外景，對方晚上10點就會說要睡了。更奇怪的是，兩人在一起時，對方手機都不會關聲音，但他出外景時，對方卻會開啟震動模式，「她真的不會接我電話！」

▲▼夢多事前就有覺得女友奇怪的地方了。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



不只這樣，該任女友事前報備，晚上會和3個女生一起吃飯，結果夢多透過餐廳友人才得知，對方其實是和3個男生同行。但由於隔天還要工作，他決定回家再討論。

▲女友騙夢多要跟3個女生吃飯。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



沒想到，女友當晚打電話報平安已經到家後，不小心忘記掛電話，結果夢多直接聽到對方跟另一頭的男生說「我男朋友很煩，一直打電話給我」，那個男生聽了還回「沒關係趕快過來抱抱」。

▲夢多意外聽到女友和小王的對話。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



所以，夢多從頭到尾都聽到了女友偷吃的過程，「感覺比我還厲害」，親耳聽著自己被戴綠帽，一路聽到結束，「我這一次真的很難過。」

▲▼夢多真的很難過。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

