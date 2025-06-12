ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

黃少谷為養家「兼職司機、房仲2年」
快訊／威力彩下期飆12.6億
魏如萱金曲獎將獻唱
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

汪小菲 大S 趙駿亞 吳婉君 王齊麟 李洋 陸星材 星野源

白曉燕兒時玩伴現身　重金禮聘「宗山流」胡蝶家元來台

記者葉文正／台北報導

綜藝大姐大白冰冰主持的民視《超級冰冰Show》乘勝追擊，將自己最擅長的演歌秀帶到節目，找來蔡小虎和自己同台比拼，並斥資專程從日本邀請日本新舞踊「宗山流」胡蝶家元，與在台灣的徒弟千鶴美扇同台表演，白冰冰說：「我跟千鶴美扇有點淵源，她從小在台灣長大，是曉燕的兒時玩伴。」

▲白冰冰(右二)與蔡小虎(左二)在《超級冰冰Show》比拼演歌，請來胡蝶家元(右)與千鶴美扇。（圖／長興影視）

▲白冰冰(右二)與蔡小虎(左二)在《超級冰冰Show》比拼演歌，請來胡蝶家元(右)與千鶴美扇。（圖／長興影視）

白冰冰特別在自己的Youtube的節目《誠懇逗陣》分享《超級冰冰Show》幕後彩排內容，這次她重金禮聘日本新舞踊「宗山流」的胡蝶家元和「千鶴流」二代目宗家千鶴美扇來為自己和蔡小虎的演歌秀助陣，她說「胡蝶家元6月29日在日本的明治座有30周年的紀念演出，是專門為了我的節目飛來台灣，進行兩天一夜的快閃之旅。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白冰冰(右二)與蔡小虎(左二)在《超級冰冰Show》比拼演歌，請來胡蝶家元(右)與千鶴美扇。（圖／長興影視）

▲白冰冰演歌實力有目共睹。（圖／長興影視）

白冰冰年輕時在日本出道，她的演歌連日本人都稱讚，以為是日本當地人唱的，完全聽不出台灣口音，因此她在秀場時期也常唱日本演歌，當時千鶴美扇的父母就是日本舞踊的舞者，從日本來台發展，白冰冰在一場大型的演歌秀中跟她的父母合作，建立下交情，因此千鶴美扇與年齡相仿的白曉燕從小就玩在一起。
▲白冰冰(右二)與蔡小虎(左二)在《超級冰冰Show》比拼演歌，請來胡蝶家元(右)與千鶴美扇。（圖／長興影視）

▲白冰冰曾到日本發展。（圖／長興影視）

最近《超級冰冰Show》連續收視居冠，白冰冰想著可以做些不一樣的內容來鎬賞觀眾，剛好孔鏘老師鼓勵她做演歌，「因為這種節目只有冰冰姊能做」，因此她就找了千鶴美扇來幫忙，美扇感念冰冰姊過去對她父母的照顧，也想念跟白曉燕一起玩耍的日子，因此跟白冰冰推薦了自己的恩師胡蝶家元。

胡蝶家元是「宗山流」的掌門人，目前正忙著6月29日在明治座的30周年紀念彩排，屆時會有很多「宗山流」的名角同台表演，演出是一票難求，但為了挺徒弟千鶴美扇，在彩排期間還特別撥出時間將全身行頭空運來台，並帶來負責幫她穿和服的服裝師和負責妝髮的化妝師、髮型師等人大陣仗訪台，將最地道的日本新舞踊表演搬上《超級冰冰Show》。

白冰冰開心迎接日本貴客，「這次節目真的花了不少錢，要負責胡蝶宗元一行人的交通和食宿，下了重本。」不過白冰冰更感謝的是千鶴美扇，「因為她幫忙負擔了胡蝶宗元大部分的演出酬勞，但對她來說那不是演出酬勞，而是束脩，要謝謝她的老師，因為節目播出時，她在台灣的學生也可以邊看節目邊學習。」白冰冰笑說，這是當年種的好因結的好果，「她感謝我過去支持她的父母，所以這次特別幫忙，請她的恩師來站台。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

白冰冰

推薦閱讀

詹姆士浮潛留陰影！　曝印尼海中驚險生死瞬間 「製作人下海救命」

詹姆士浮潛留陰影！　曝印尼海中驚險生死瞬間 「製作人下海救命」

1小時前

韓OST歌手婚變！妻控「多次外遇又施暴」提告勝訴　6年婚姻玩完

韓OST歌手婚變！妻控「多次外遇又施暴」提告勝訴　6年婚姻玩完

1小時前

結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店

結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店

9小時前

周杰倫病倒了！　無奈宣布「要休養一陣子」：快瘋了

周杰倫病倒了！　無奈宣布「要休養一陣子」：快瘋了

7小時前

許光漢入圍首爾電視節！「與IU、朴寶劍爭奪獎座」名單全是大咖

許光漢入圍首爾電視節！「與IU、朴寶劍爭奪獎座」名單全是大咖

2小時前

眾星力挺鄧紫棋！王力宏楊丞琳全在列　李榮浩轉發她笑回「謝乾爹」

眾星力挺鄧紫棋！王力宏楊丞琳全在列　李榮浩轉發她笑回「謝乾爹」

3小時前

八點檔破尺度泳池亂鬥！賴芊合氣炸手撕比基尼　她火辣身材全都露

八點檔破尺度泳池亂鬥！賴芊合氣炸手撕比基尼　她火辣身材全都露

7小時前

侯佩岑疑遭《浪姐6》隊友私下偷酸！　被諷「直女媽寶」衝熱搜　

侯佩岑疑遭《浪姐6》隊友私下偷酸！　被諷「直女媽寶」衝熱搜　

4小時前

台南將軍吼音樂節來了！　首波重量級卡司曝光

台南將軍吼音樂節來了！　首波重量級卡司曝光

11小時前

魏如萱六度角逐金曲女歌手！　將獻唱致敬「已故音樂人」曝心情五味雜陳

魏如萱六度角逐金曲女歌手！　將獻唱致敬「已故音樂人」曝心情五味雜陳

2小時前

粉絲夢見「邊佑錫在發光」買刮刮樂中頭獎20億　他親回：我立刻奔去

粉絲夢見「邊佑錫在發光」買刮刮樂中頭獎20億　他親回：我立刻奔去

6小時前

前AV女優濱崎真緒「首曝引退原因」！　對公司心寒：做13年不知我名

前AV女優濱崎真緒「首曝引退原因」！　對公司心寒：做13年不知我名

6小時前

熱門影音

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！
周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了

周杰倫遊京都遭粉絲圍堵　杜哥骨折..請求不要跟了
劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細

劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
李多慧跳三振舞太好看　被CUE兩次XDD

李多慧跳三振舞太好看　被CUE兩次XDD
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重

「百萬BL男神」洪言翔素顏煮菜還是帥！忘記張哲偉名次…他傻眼：尊重
女網紅狂問有想過離婚嗎?　黃子韜:故意挖坑給我跳!

女網紅狂問有想過離婚嗎?　黃子韜:故意挖坑給我跳!
楊丞琳演唱會終場淚崩 cue導播「近一點」：沒這樣過

楊丞琳演唱會終場淚崩 cue導播「近一點」：沒這樣過
頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警」全場問號

頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警」全場問號
BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」

BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」
鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」

鳳小岳認「接種HPV疫苗」　放閃「和老婆一起打」
許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

黃子韜被女網紅狂問：有想過離婚嗎？　嚇出汗..提醒徐藝洋「跟她聊天太危險」

黃子韜被女網紅狂問：有想過離婚嗎？　嚇出汗..提醒徐藝洋「跟她聊天太危險」

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」

BTS柾國.智旻也退伍了！　瘋狂傻笑「沒化妝很害羞＞＜」

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

MAMAMOO頌樂全中文訪問：我是新人　突撂「報警了...」見全場問號喊完了XD

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

王齊麟陳詩媛登記結婚了！　去年求婚成功：會給她幸福

看更多

【阿嬤不要搶歌啦】萌娃嗨唱台語歌《粉紅超跑》宛如老練唱將

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前20

韓OST歌手婚變！妻控「多次外遇又施暴」提告勝訴　6年婚姻玩完

1小時前10

詹姆士浮潛留陰影！　曝印尼海中驚險生死瞬間 「製作人下海救命」

2小時前22

魏如萱六度角逐金曲女歌手！　將獻唱致敬「已故音樂人」曝心情五味雜陳

2小時前21

許光漢入圍首爾電視節！「與IU、朴寶劍爭奪獎座」名單全是大咖

2小時前20

曾寶儀面子大到韓國找舒華　阮經天與蔡健雅都帶她回家

2小時前20

白曉燕兒時玩伴現身　重金禮聘「宗山流」胡蝶家元來台

3小時前11

籃籃超荒謬唱高音召喚山豬！ 職人拉小提琴山豬真的出現

3小時前20

眾星力挺鄧紫棋！王力宏楊丞琳全在列　李榮浩轉發她笑回「謝乾爹」

4小時前31

侯佩岑疑遭《浪姐6》隊友私下偷酸！　被諷「直女媽寶」衝熱搜　

4小時前31

黃少谷為養家「兼職司機、房仲2年」！　辛酸曝：演藝圈沒我工作

讀者迴響

熱門新聞

  1. 詹姆士浮潛留陰影！　曝印尼海中驚險生死瞬間 「製作人下海救命」
    1小時前2
  2. 韓OST歌手婚變！妻控「多次外遇又施暴」提告勝訴　6年婚姻玩完
    1小時前2
  3. 結帳信用卡刷不過「韓女團大咖成員被認出」！台粉：讓我付 她急衝回飯店
    9小時前325
  4. 周杰倫病倒了！　無奈宣布「要休養一陣子」：快瘋了
    7小時前269
  5. 許光漢入圍首爾電視節！「與IU、朴寶劍爭奪獎座」名單全是大咖
    2小時前41
  6. 眾星力挺鄧紫棋！王力宏楊丞琳全在列　李榮浩轉發她笑回「謝乾爹」
    3小時前4
  7. 八點檔破尺度泳池亂鬥！賴芊合氣炸手撕比基尼　她火辣身材全都露
    7小時前181
  8. 侯佩岑疑遭《浪姐6》隊友私下偷酸！　被諷「直女媽寶」衝熱搜　
    4小時前61
  9. 台南將軍吼音樂節來了！　首波重量級卡司曝光
    11小時前
  10. 魏如萱六度角逐金曲女歌手！　將獻唱致敬「已故音樂人」曝心情五味雜陳
    2小時前42
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合