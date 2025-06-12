白曉燕兒時玩伴現身　重金禮聘「宗山流」胡蝶家元來台

記者葉文正／台北報導

綜藝大姐大白冰冰主持的民視《超級冰冰Show》乘勝追擊，將自己最擅長的演歌秀帶到節目，找來蔡小虎和自己同台比拼，並斥資專程從日本邀請日本新舞踊「宗山流」胡蝶家元，與在台灣的徒弟千鶴美扇同台表演，白冰冰說：「我跟千鶴美扇有點淵源，她從小在台灣長大，是曉燕的兒時玩伴。」

▲白冰冰(右二)與蔡小虎(左二)在《超級冰冰Show》比拼演歌，請來胡蝶家元(右)與千鶴美扇。（圖／長興影視）

白冰冰特別在自己的Youtube的節目《誠懇逗陣》分享《超級冰冰Show》幕後彩排內容，這次她重金禮聘日本新舞踊「宗山流」的胡蝶家元和「千鶴流」二代目宗家千鶴美扇來為自己和蔡小虎的演歌秀助陣，她說「胡蝶家元6月29日在日本的明治座有30周年的紀念演出，是專門為了我的節目飛來台灣，進行兩天一夜的快閃之旅。」

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▲白冰冰演歌實力有目共睹。（圖／長興影視）

白冰冰年輕時在日本出道，她的演歌連日本人都稱讚，以為是日本當地人唱的，完全聽不出台灣口音，因此她在秀場時期也常唱日本演歌，當時千鶴美扇的父母就是日本舞踊的舞者，從日本來台發展，白冰冰在一場大型的演歌秀中跟她的父母合作，建立下交情，因此千鶴美扇與年齡相仿的白曉燕從小就玩在一起。



▲白冰冰曾到日本發展。（圖／長興影視）

最近《超級冰冰Show》連續收視居冠，白冰冰想著可以做些不一樣的內容來鎬賞觀眾，剛好孔鏘老師鼓勵她做演歌，「因為這種節目只有冰冰姊能做」，因此她就找了千鶴美扇來幫忙，美扇感念冰冰姊過去對她父母的照顧，也想念跟白曉燕一起玩耍的日子，因此跟白冰冰推薦了自己的恩師胡蝶家元。

胡蝶家元是「宗山流」的掌門人，目前正忙著6月29日在明治座的30周年紀念彩排，屆時會有很多「宗山流」的名角同台表演，演出是一票難求，但為了挺徒弟千鶴美扇，在彩排期間還特別撥出時間將全身行頭空運來台，並帶來負責幫她穿和服的服裝師和負責妝髮的化妝師、髮型師等人大陣仗訪台，將最地道的日本新舞踊表演搬上《超級冰冰Show》。

白冰冰開心迎接日本貴客，「這次節目真的花了不少錢，要負責胡蝶宗元一行人的交通和食宿，下了重本。」不過白冰冰更感謝的是千鶴美扇，「因為她幫忙負擔了胡蝶宗元大部分的演出酬勞，但對她來說那不是演出酬勞，而是束脩，要謝謝她的老師，因為節目播出時，她在台灣的學生也可以邊看節目邊學習。」白冰冰笑說，這是當年種的好因結的好果，「她感謝我過去支持她的父母，所以這次特別幫忙，請她的恩師來站台。」