張信哲北流參觀展覽　驚喊：我的書桌怎麼在這...竟是天團成員借走

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲近日與蘇打綠馨儀一同造訪北流文化館，參觀年度特展「摩登時代：唱片轉動‧流行誕生」，透過留聲機、復古唱片與百年老傢俱，重返1930年代的聲音世界。他也在Vlog《阿哲你好啊》中幽默開箱展覽，看到自己的收藏品現身展場時，驚呼：「這書桌好美哦，為什麼我的書桌會在這裡？」這些收藏品，都是擔任展覽製作的馨儀，透過北流董事長黃韻玲，向張信哲商借而來。





▲▼張信哲、蘇打綠馨儀參觀特展「摩登時代：唱片轉動‧流行誕生」。（圖／潮水音樂提供）

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展覽以「時空老宅」、「製作人書房」等主題區呈現台灣流行音樂的誕生歷程，張信哲對唱片工業與人物故事大感興趣。他談到台灣首位唱片製作人陳君玉時直言：「他不只是做音樂，根本像是AI一樣什麼都要管，給歌曲加了靈魂。」而女歌手純純經營的「巴西喫茶店」的故事也讓他大笑：「我要去聽八卦了！」

特展揭露多份首次曝光的手稿，包括陳君玉暗戀純純、卻寫情歌給她唱的情詩筆記，令張信哲與馨儀驚呼這是音樂圈的「表白宇宙」。他表示：「這些故事讓我們更理解歌曲背後的靈魂與感情。」

此外，張信哲也預告八月將推出睽違四年的全新專輯，並宣布「未來式」世界巡演9月起從北美啟程，橫跨歐洲、澳洲與東京，目標唱進全球10大城市。