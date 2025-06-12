林志玲現身日本活動！「50歲真實狀態」驚艷日媒：完全看不出

記者劉宛欣／綜合報導

台灣第一名模林志玲11日在日本東京出席品牌代言活動，現年50歲的他仍舊驚人的凍齡美貌。活動中，林志玲講著一口流利的日文、英文，偶爾搭配中文，很自然地與現場媒體互動。聊起維持美貌的秘訣，她強調並非一朝一夕，需要長期透過規律運動、睡眠、充足水分、正向思考，還表示：「不要和他人比較，做自己才是美麗的起點。」凍齡狀態不僅讓現場來賓驚豔，也掀起日網熱議「50歲這樣太厲害」。

▲林志玲。（圖／翻攝自林志玲IG）

林志玲日前出席品牌發表會，以一身純白造型亮相，展現美麗的鎖骨、緊實的小腹和曲線美，配上光滑的肌膚，迷倒全場，被日媒盛讚「完全看不出是50歲」。她在2019年與日籍丈夫AKIRA結婚，2022年1月迎來了第一個孩子，當被問及未來的挑戰時，她笑著回答：「育兒是現在對我來說最大的挑戰。」還表示「未來我希望能繼續學習，以積極的心態珍惜每一天，並以自己的節奏繼續活動下去」。

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▲林志玲。（圖／翻攝自林志玲IG）

林志玲事後也在IG曬出活動現場照片，台灣、日本網友紛紛盛讚「姐姐好美」、「真不虧是臺灣第一名模」、「太漂亮了」、「風采不減當年」、「太美了，而且很聰明，完美的女人」，不吝給予讚賞。