張秀卿爆「與蔡秋鳳為錢當眾大吵」內幕曝光：沒錢了你想怎樣

記者蔡琛儀／台北報導

由金曲歌王荒山亮、購物天王劉家榮、恆溫歌王李明洋三個換帖兄弟，首次合體舉行「三冠王說唱會」將在10月18日於台中中興大學惠蓀堂登場，今（12日）舉辦記者會，三人的好友、金曲歌后張秀卿亮麗現身，張秀卿自爆，都沒被這三個人當女人看，馬上被劉家榮吐槽：「你有把你自己當女人嗎？」還說若張秀卿在他們面前換衣服的話，應該會逃之夭夭，「真的是沒辦法看，我很同情她老公要一直看。」讓全場笑翻。

▲▼張秀卿站台力挺劉家榮、荒山亮、李明。（圖／記者湯興漢攝）

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李明洋當年和張秀卿、王瑞霞、蔡秋鳳非常要好，還自封「四姐妹」，李明洋說，有一次四人相約打麻將，他當場目睹蔡秋鳳和張秀卿吵起來，張秀卿解釋，當時蔡秋鳳先跟她借了2000元，沒想到最後成為大贏家，不僅王瑞霞輸了9000元，她自己更是輸到家裡的豬公都宰了，只好嗆蔡秋鳳：「我家沒錢了你想怎樣！」

沒想到蔡秋鳳也回嘴：「你現在給我出去領錢！」張秀卿又說：「那你看我家有什麼值錢的東西自己去搬。」又被蔡秋鳳噹：「沒有值錢的。」李明洋只好跳出來當和事佬。

▲▼張秀卿被爆曾和蔡秋鳳「大吵」。（圖／記者湯興漢攝、蔡秋鳳提供）

事實上，李明洋當年以〈有你的城市〉走紅歌壇，無奈歌紅人不紅，有一次在電台巧遇張秀卿，當時她已拿下金曲獎，張秀卿一見到，立刻親切的叫出他名字，讓李明洋直呼：「竟然被天后叫出名字，我真的當場痛哭流涕。」後來張秀卿還會幫他介紹工作，兩人因此結下深厚交情，由於張秀卿身材與李明洋老婆相似，她還一度被誤以為是李明洋的老婆，張秀卿笑說：「我跟客戶說我少拿一萬，就是給你了。」劉家榮一聽妙回：「李明洋家的小孩都是秀卿養大的。」演唱會門票將在13日開賣，詳洽年代售票、四大超商。