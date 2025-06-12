F4合體破局？朱孝天直播脫口重聚現況　認了私下「連號碼都沒有」

記者黃庠棻／台北報導

男星言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天演出經典偶像劇《流星花園》，組成團體F4紅遍全亞洲，4人在2009年解散後，僅於2013年的春晚合體，之後再也沒有同台。近日傳出五月天所屬的相信音樂有意促成合體，繼先前周渝民表示「自己也希望可以合體」，朱孝天也做出回應。

▲相信音樂傳出有意促成F4合體。（圖／華視提供）

針對F4合體的傳聞，朱孝天近日在直播上正面做出回應，表示「F4對我們來說是個開始，但確實擾亂了我們生活中的很多事情」，坦言團體對於自己來說是件「愛惡同源」的事情，直呼「愛的東西跟恨的東西其實是一樣的」。

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▲朱孝天談F4合體。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

朱孝天更進一步提及合體的可能性，坦言自己其實也很希望F4重聚，因為目前年紀也大，體力上有問題，希望在身體更差之前可以重溫能量滿滿的感覺，直呼「終究會成的，我有這個信心」，但他也透露「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的」，似乎對於合體有相當大的意願。

▲朱孝天談F4合體。（圖／翻攝自微博／朱孝天）

只不過，朱孝天也在直播中坦言「目前沒有接到要合體的通知」，更脫口「合體我是很想的，但是就沒辦法」，甚至大方認了「我們之間確實連聯繫方式都沒有」，透露與其他三人私下並沒有聯絡。此前，相信音樂談及F4合體一事，則回應「不知道」。

▲朱孝天透露與其他三人沒聯絡。（圖／翻攝自微博）