劉品言重訓「孕肚首曝光」！小腿還是超細 連晨翔在旁護妻全被拍

記者潘慧中／綜合報導

劉品言日前驚喜宣佈與連晨翔的婚訊，而且已經懷孕3個月，但可能是因為拍攝婚紗照穿著寬鬆的關係，孕肚並不明顯，直到她11日在社群網站上傳重訓的畫面，隆起的肚皮才在鏡頭前曝了光。

▲劉品言（穿淺色上衣者）孕肚首次曝光。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



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從Instagram限時動態中，可以看到劉品言就算已經懷有身孕，仍保持運動的好習慣，還和連晨翔一起去健身房報到。只見她穿著淺色上衣和黑色瑜伽褲，貼身剪裁剛好包覆出明顯凸起的孕肚。

▲▼劉品言運動時，連晨翔不時在旁邊照看。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



除此之外，劉品言還和兩位女性友人一起吃飯，只見她換穿一件米黑色系的寬鬆洋裝，膝上設計恰巧露出穠纖合度的小腿線條，仍未出現水腫的狀況。

▲劉品言小腿還是很細。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



事實上，由於劉品言的預產期落在年底，她與連晨翔已全心投入迎接新生命的準備，包括挑選月子中心在內，所以暫時不辦婚宴。值得一提的是，夫妻倆也不會辦性別趴，原因是希望寶寶從一開始就活在一個不被性別定義的世界裡。

▲劉品言的婚紗照並沒有露出明顯孕肚。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

