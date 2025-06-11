蔡詩芸淚崩宣布人生大事！　組4人女團「有兩位媽媽」：真的不容易

記者劉宜庭／綜合報導

女星蔡詩芸（Dizzy Dizzo）迎來出道20週年，昨（10日）發布影片預告要宣布一件人生大事，今正式揭曉答案，那就是與張予曦、劉忻、郭碧婷組成全新女團「Rolling Sisters」，展開全新音樂旅程。

▲蔡詩芸前一天預告要宣布大事，期間一度感動落淚。（圖／翻攝自蔡詩芸IG）



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蔡詩芸於10日發布影片，回顧自己自2005年出道以來的心路歷程，談到粉絲多年來的陪伴讓她深感動容，一度激動落淚，「我一直堅持做下去，是因為有你們的陪伴。」她坦言，每10年都會面臨人生的重要轉折，從藝名改為「Dizzy Dizzo」到現在，再度迎來新挑戰。

在答案揭曉前，蔡詩芸提示，這次的宣布並非與私人生活有關，不是懷孕、不是退休、也不是要發個人專輯，「我覺得又是一個很大的轉變跟突破」、「這好像做了一場夢一樣」、「我真的是這一生，沒有想過我自己會做這件事情」。

▲蔡詩芸揭曉答案是加入新女團，其中她與郭碧婷都各自育有小孩。（圖／翻攝自蔡詩芸IG）



蔡詩芸11日揭曉謎底：「我加入了新的女團，叫Rolling Sisters！」這支團體由陸綜認識張予曦、劉忻、郭碧婷所組成，這件事對她們而言都是一個全新的篇章，也是團名的由來，「不斷滾動的人生，也是我們新的主打歌 〈Rolling Life〉精神，重新定義了30+女性的無限可能，在這幾位姐妹們都互相給力量，各有各自的魅力。」

▲蔡詩芸慶祝成團。（圖／翻攝自蔡詩芸IG）



女團成員們來自不同領域，個性鮮明，各有特色，蔡詩芸笑說，雖然當初在《乘風2024》（《浪姐5》）沒有成團：「但姐還是成團了！出道愉快，我們的女團有兩位媽媽，真的不容易啦！」