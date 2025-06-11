余祥銓昔「夜店打人」女星認印象差！　平反靠爸標籤：余天不愛求人幫忙

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（12日）晚9點播出「星二代天生招人忌，這個金湯匙含得好辛苦呀」，藝人蘿莉塔對星二代的印象不太好：「我第一個認識的星二代是余祥銓，他當初會爆紅就是因為在歌唱節目崩潰，再來就是夜店打人，我就覺得星二代好像抗壓性很低又愛鬧事，後來在節目上遇到他，我也不太敢跟他講話，怕我講話比較直接，他哭了怎麼辦？」

▲余祥銓曾經有不少負面新聞。（圖／中天綜合台提供）



余祥銓聽完自嘲說：「以前沒有『靠爸』、『媽寶』這個詞，這些好像都是從我這邊開始的。」不過他也為自己平反：「你們可能覺得我爸爸是余天，他資源很多、認識很多人，可是他沒辦法拉下臉去拜託別人幫忙，所以我說我想出道當藝人時，他只帶我上了兩個節目，完全沒有要幫我的意思，他說男生要自己去闖。」

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▲蘿莉塔認對余祥銓印象差。（圖／中天綜合台提供）。



焦曼婷則因爸爸是明星而遭受校園霸凌：「老師都是我爸（焦恩俊）的粉絲，同學看到老師對我特別關心，就把我的書桌用立可白寫滿『你爸是明星了不起喔，跩什麼跩』，我氣瘋了，也有點走心，覺得我又不能選擇爸爸是明星，你們到底要我怎樣？」讓她更無奈的是連出社會也沒逃過爸爸的明星光環：「我自己試鏡徵選上電影女主角，導演找所有演員一起聊天讀劇本，結果他在大家面前指著我說『妳以為我用妳是因為妳演技好嗎？是因為妳爸是焦恩俊，不然我幹嘛用妳』。」

▲焦曼婷。（圖／中天綜合台提供）

但蘿莉塔聽完卻有點羨慕：「先有機會拿到角色是好的，因為我曾經定裝完隔天被換掉，他們說有個資深藝人的小孩可以演，所以要換成他。」