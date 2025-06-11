才鬧翻侄子！羅時豐換寵外甥　大手筆「送1超狂禮物」

▲羅時豐兌現承諾為外甥推出新歌。（圖／不務正業娛樂有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

羅時豐過去與侄子張敏慎合作開設YouTube頻道「羅時豐D.L不務正Ya」，讓他翻紅受封「國民姑丈」，不料去年雙方疑似鬧翻，影片全數下架，令粉絲不捨，如今羅時豐與外甥吳秉辰、謝毅宏攜手打造的新YouTube頻道「大牛比較攬」，他曾在頻道中許下承諾，只要訂閱破10萬關卡，就幫外甥吳秉辰出歌，結果不到半年就被逼兌現，外甥吳秉辰的新歌《做你特別的朋友》正式上線。

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▲▼ 吳秉辰感謝羅時豐相挺。（圖／不務正業娛樂有限公司提供）



羅時豐笑說:「真是後悔莫及，本來想YT從零開始要到10萬應該不是件容易的事，所以要幫他出片應該還早，沒想到竟來的這麼快！」外甥的處女作，羅時豐讚不絕口，他說:「秉辰音樂全靠自學，創作了好多首歌，我聽過他的作品，都很能代表他經歷的故事也很貼近年輕人的喜好。」

談到舅甥合作，兩人展現絕佳默契，羅時豐表示：「秉辰很尊重我，我們沒什麼看不順眼的時刻，像朋友一樣。」吳秉辰則笑說，每天晚上都要與舅舅聊天，關係像朋友又像師徒，不過身為年輕人的叛逆也是有，吳秉辰說：「牛哥的意見我都聽，雖然他說了，但有時候就參考一下。」這回在舅舅支持下正式出道，吳秉辰也許下宏願，希望今年發行兩首歌並推出專輯，希望有朝一日站上金曲獎舞台感謝舅舅，羅時豐則以過來人身分勉勵：「現在出歌要紅不容易，老天幫你自然會紅，沒人聽就再接再厲，等頻道破50萬訂閱再幫你出下一首！」

《做你特別的朋友》這首歌的主題相當大膽，探討的是一段「床上朋友」的關係，吳秉辰直白地說：「就是沒有戀愛，但有生理需求的那種關係。我自己被劈腿三次，原諒到最後已經不相信愛情，當時真的不想再談戀愛了。」因為這段經歷寫出這首歌，也讓他重新認識自己，吳秉辰說:「走過這段，我更清楚自己喜歡什麼樣的女生，現在想要有一段穩定的感情。」

