柾國退伍羞曝「沒化妝不好意思」　Jimin展望藍圖：接下來繼續完成

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣天團BTS（防彈少年團）再添兩名退伍成員！Jimin與柾國於6月11日正式從陸軍退伍，上午現身京畿道漣川郡的漣川公設運動場，舉行簡單退伍儀式，吸引約500名粉絲與大批媒體到場。

▲柾國和Jimin退伍。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



Jimin和柾國在上午8點左右從車上步出，手捧公司準備的花束，並面帶笑容向粉絲與媒體致意，兩人還向支持他們的粉絲敬禮，展現兵役結束後的第一份正式問候。Jimin感性表示：「從COVID-19疫情開始到軍隊，這段時間真的很長，謝謝你們一直等待我們。」他也談到未來的計畫：「我們原本一起描繪的藍圖，希望接下來能繼續完成它，會努力準備以更好的樣貌回到大家面前。」

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談及服役的心情，Jimin坦言軍隊生活並不輕鬆：「軍隊是我第一次體驗的地方，老實說並不是那麼容易。若大家在路上遇到軍人，哪怕只是說一句溫暖的話，他們一定會很感謝。」柾國則顯得略帶靦腆，害羞地笑說：「好久沒站在鏡頭前，還沒化妝，有點不好意思，不太知道該說什麼，與我們一起生活的後輩，還有比我們早些退伍的同期，大家真的都辛苦了，謝謝你們。」

▲柾國拿花遮臉。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



根據軍方資料，兩人於2023年12月同日入伍，分派至陸軍第5步兵師團砲兵旅服役，Jimin擔任砲手，柾國則是炊事兵（調理兵），至此，BTS成員中除仍以社會服務要員身份服役的SUGA外，其餘6人皆已完成兵役。SUGA預計將於6月21日正式解除召集，屆時全體成員將正式完成兵役，全球粉絲無不引頸期盼BTS的完整體重啟活動。