玉兔挺孕肚穿緊身裙跳舞　「懷二寶14週身材」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）2022年嫁給導演Howard，同年底生下兒子姆姆，今年5月底驚喜宣布懷二寶。平時會透過社群記錄生活的她，最近分享一段與老公穿黑色服裝跳舞的影片，懷孕14週的真實身材全被拍下。畫面曝光後，立刻掀起網友討論。

▲玉兔（圖右）懷孕14週。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）



透過玉兔分享的影片可見到，她身穿一件黑色連身長裙，裙子的設計貼合身體，孕肚若隱若現。她穿著運動鞋，頭上戴著一頂黑色的棒球帽，一旁的Howard穿著黑色襯衫搭配黑色長褲，頭上同樣戴著黑色棒球帽，他先是轉向側面，輕摸老婆的肚子，緊接著夫妻倆轉向正面，對著鏡頭一起跳舞、扭腰擺臀。

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▲玉兔和老公一起跳舞。（圖／翻攝自Instagram／bellayutu）

談到與老公一起跳舞，目前懷胎14週的玉兔在文中透露，老公認為她挑對顯瘦的服裝，「說黑色真的很神奇，如果沒從側面看，還真看不出孕肚。」為此，玉兔表示認同：「哈哈哈⋯ 好像真的是這樣。」影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好好看」、「動感孕媽咪」、「好美又好看」、「哪來這麼漂亮的孕婦」、「玉兔也維持的太好了吧。」