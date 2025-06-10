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告五人圓夢「在披頭四錄音室錄專輯」！　再創成團新紀錄

記者蔡琛儀／台北報導

告五人即將推出新專輯，並在倫敦知名的「艾比路錄音室」錄製，這裡也是先前天王周杰倫即興創作出鋼琴演奏曲的地方。走進這座傳奇錄音聖地前，雲安在門前靜靜佇足：「從小影響我音樂的地方，都在這裡誕生。」哲謙也感動表示：「能在世界級殿堂錄音，非常期待。」

▲▼告五人新專輯在艾比路錄音室錄製完成。（圖／相信音樂提供）

▲告五人新專輯在艾比路錄音室錄製完成。（圖／相信音樂提供）

告五人幾乎全年無休，僅休一天年假便從大年初一啟程，飛往寒冬中的倫敦錄音。他們先前在倫敦演唱會時就許下心願：「如果能在艾比路錄音就好了！」這座擁有近百年歷史、需提前一兩年預訂的錄音室，如今竟奇蹟般開啟大門，讓他們在2025年初實現夢想。

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即便歷經無數錄音與演出經驗，當身處披頭四曾駐足的走廊，面對牆上一張張音樂巨星的照片，團員仍感前所未有的緊張。雲安坦言：「錄音前一天有點焦慮，這是我第一次來Abbey Road。」犬青也笑說：「他比平常還緊張。」

▲▼告五人新專輯在艾比路錄音室錄製完成。（圖／相信音樂提供）

▲告五人即將推出新專輯。（圖／相信音樂提供）

他們將這段過程拍成紀錄片《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record IV 告五人：就像那些要命的傻瓜》，分三集於6月12、14、18日播出。這張誕生於艾比路的第四張專輯將於7月問世，見證告五人拋開熟悉與安全感、挑戰全新語境，只為回歸創作最純粹的本質，帶樂迷走向世界舞台。

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