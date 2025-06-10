李程彬床戲「誤觸程予希敏感部位」林心如出面　雙方同時回應了！

記者黃庠棻／台北報導

影集《有愛我們床上談》歷經77天密集拍攝，於日前舉辦殺青宴。製作人林心如、導演許富翔、主演程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯與多位主要演員齊聚一堂，一同舉杯慶祝。怎料，今（10）日卻傳出李程彬在拍攝床戲時讓女主角程予希不舒服的消息，對此雙方的經紀人也做出回應。

▲張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬主演《有愛我們床上談》。（圖／TVBS提供）

李程彬奪下金鐘獎迷你男主角獎後，戲約不斷，近期主演的台劇《成功路上》感動許多劇迷，又接下林心如擔任監製的大尺度影集《有愛我們床上談，怎料卻傳出他和女主角程予希拍床戲時，誤觸對方敏感部位，事後他的心情也受到影響，甚至林心如還出面調解雙方情緒。

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▲李程彬傳出在演《有愛我們床上談》床戲時，鬧得女主角程予希不愉快。（圖／TVBS提供）

對此，《ETtoday星光雲》同時詢問程予希與李程彬的經紀人，得到同樣的回應「《有愛我們床上談》日前已順利殺青，所有演員及劇組同仁皆盡心盡力專業完成。接下來將進入緊鑼密鼓的後製階段，謝謝大家關心，敬請期待優質作品。」對於雙方不合一事皆沒有正面的說法。

▲李程彬傳出在演《有愛我們床上談》床戲時，鬧得女主角程予希不愉快。（圖／TVBS提供）